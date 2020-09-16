Военные из РФ и КНР прибыли в Астраханскую область на учения "Кавказ-2020"

Военные других государств прибывают в Российскую Федерацию, чтобы принять участие в командно-штабных учениях "Кавказ-2020". Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Белорусские военные уже начали оборудовать полевой лагерь на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Сейчас они готовят военную технику и вооружения к началу учений, передает телеканал "Звезда".

Иностранные военные по прибытию в Россию в обязательном порядке сдают тест на наличие коронавирусной инфекции. Вооружение, обувь и одежда проходят дезинфекцию.

Также в Астраханскую область прибыли военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Военные уже обустроили лагерь на полигоне Капустин Яр и оборудовали его всем необходимым.