Взрыв газопровода заставил усомниться в транзитной надежности Украины

Произошел очередной взрыв газопровода на территории Украины. На это раз пострадал участок под Киевом в поселке Чабаны. Это не первая авария из-за недостатка ремонта в необходимом объеме, сообщают СМИ.

Причиной взрыва стала разгерметизация магистрали. Взрыв не затронул ближайшие поселения. Происшествие является показателем недостаточного финансирования газотранспортной системы.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что система долго не проживет без многомиллиардных вложений. По мнению эксперта, необходимый ремонт магистрали проводили при СССР.

В 2021 году "Газпром" сможет снизить поток газа за счет обходных путей. Это продлит жизнь газопроводу Украины, но ненадолго, резюмировал эксперт.