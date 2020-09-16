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18:42   16 Сентября 2020
Общество

Создатели "Умного голосования" признали провал проекта

Создатели "Умного голосования" признали провал проекта

Система "Умного голосования" (УГ) продемонстрировала полную неэффективность на прошедших в регионах выборах, отмечают сами сотрудники ФБК, кандидаты и статистические показатели.

Математический анализ результатов УГ во время единого дня голосования говорит о провале избирательной системы. В общей сложности "Умное голосование" поддержало 1171 кандидата, из них мандаты получили 11,8%, или 138 человек, заявил менеджер проектов признанного иностранным агентом "Фонда борьбы с коррупцией" Леонид Волков. Если брать во внимание общее количество депутатов, то выходит, что УГ поддержала всего 0,18%, что говорит о низком коэффициенте полезного действия данного проекта, пишет Nation News.

Кроме того, отвечающий за работу региональных штабов Волков ранее признал, что в проекте регистрируют "буквально всякий сброд". Реальная эффективность "Умного голосования" ниже озвученной, так как некоторые внесенные в списки кандидаты в региональные парламенты были зарегистрированы не добровольно.

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Автор: Ирина Большунова
#выборы #навальный #умное голосование

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