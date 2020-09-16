Ищенко предсказал серьезные политические потрясения в США

Политические потрясения навсегда оставили след в истории США, заявил политолог Ростислав Ищенко. Сторонники Демократической и Республиканской партий США уже пришли к той точке противостояния, когда какие-либо компромиссы и взаимовыгодные условия уже просто невозможны.

«Я бы сказал, что жизнь Америки уже изменилась навсегда. Потому что то, что там происходит, далеко от гражданского мира. Я думаю, что вероятность конфликта очень высока. При том, что и одна сторона конфликта, и другая сторона конфликта понимают, что они находятся на грани разрушения государства, они об этом сами говорят. Но, тем не менее, ставки настолько высоки, что признать свое поражение им будет очень сложно», — цитирует Ищенко издание «ПолитНавигатор».

Эксперт обратил внимание, что нынешний президент Дональд Трамп вполне может признать свое поражение, чем не могут похвастаться американские демократы. Однако позиция 45-го лидера США признавать проигрыш совсем не означает, что его сторонники последуют такому примеру. Пока что единомышленники президента утверждают, что продолжат сопротивление даже в том случае, если Трамп проиграет на грядущих выборах.

Конфликт в стране дошел до той степени, когда мирно договориться о чем-то практически невозможно, добавил Ищенко:

«То есть, это как два мира в одной стране. И, к сожалению, они, возможно, уже прошли тот период, когда можно было договориться. То есть, они настолько ожесточены друг против друга, настолько радикализированы, что даже те люди, которые в рамках этих противостоящих движений призывают к переговорам, подвергаются остракизму со стороны своих собственных сторонников».

Специалист подытожил, что в США политическая жизнь строится на принципе «либо мы побеждаем, либо нас побеждают». Вряд ли какая-то из сторон пойдет на контакт с оппонентом, заключил Ищенко.