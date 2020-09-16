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18:41   16 Сентября 2020
Происшествия

Колесниковой грозит тюрьма за подрыв нацбезопасности Белоруссии

Колесниковой грозит тюрьма за подрыв нацбезопасности Белоруссии

Члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой предъявили обвинение в призывах к подрыву национальной безопасности республики.

Следственный комитет республики обвинил оппозиционера в призывах к действиям, которые направлены на причинение вреда нацбезопасности. По данным правоохранителей, Колесникова выступала с соответствующими заявлениями как через СМИ, так и через интернет. За подрыв национальной безопасности члену Координационного совета грозит от двух до пяти лет тюрьмы, пишет РИА Новости.

Беспорядки в Белоруссии начались после оглашения результатов президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко. По данным ЦИК, действующий глава страны набрал 80,1% голосов.

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Автор: Руслан Неглинный
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