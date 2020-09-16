Фирстов предложил выдавать врачам персональные лицензии
Секретарь Центрального совета «Партии пенсионеров» по вопросам здравоохранения, член Президиума Общества врачей России Степан Фирстов предложил ввести персональную лицензию для врачей. Об этом он завил во время онлайн-конференции на тему «Российские вакцины и лекарства. Можно ли лечиться отечественным?», проводимой Медиагруппой «Патриот» в среду, 16 августа.
Участники онлайн-эфира в студии обсудили главные проблемы, возникающие при назначении и покупке льготных лекарств. Степан Фирстов выразил мнение, что на сегодняшний день существует две трудности: дефицит врачей и бюрократия. Чтобы получить льготные медикаменты, для начала необходимо совершить целый ряд действий, рассказывает представитель «Партии пенсионеров».
«Зная, в каком состоянии у нас сейчас находятся фельдшерско-акушерские пункты, зная, что любому пациенту до доктора дотянуться очень сложно — в силу дефицита кадров. Сегодня большая проблема — в принципе найти врача, который назначит лекарства», — считает участник конференции.
Однако после того, как пациент обратился к нужному специалисту, проблемы не заканчиваются. Больному приходится столкнуться с многочисленными административными барьерами, продолжает депутат Законодательного собрания Челябинской области. На первое место выходит не врач, а чиновник, который порой не понимает, в чем участвует.
Дикая история. В Саратове 28-летняя больная сахарным диабетом умерла из-за того, что врачи пять месяцев не выписывали ей льготные лекарства — региональный минздрав заключил госконтракт по поставке препаратов на 2018 год только в августе.https://t.co/UdPDzw9IaR— Znak.com (@znak_com) October 10, 2018
«Как правило, все льготные лекарства закупаются по госзакупкам, везде бывают все эти проволочки. Больному трудно объяснить, что он должен зависеть от каких-то тендеров, получившихся и не получившихся поставок. То инсулин есть, то его нет. То лекарство заменим на это, потому что оно регистрацию не прошло. Все идет не от врача, а от чиновника», — сетует Фирстов.
Чтобы решить эту проблему, гость онлайн-эфира предлагает «поднимать врачебное сообщество», говоря о том, что врачи — это не обслуга, а те люди, от которых зависит здоровье сограждан.
Кроме того, Степан Фирстов обратился к примерам из мировой практики. Будучи работником Всемирной медицинской организации, за последний год депутат побывал в 12 странах. Так, он рассказал, что во всем мире медицинский работник давно считается субъектом права.
«Это значит, что врач получает лицензию на свою деятельность. Даже в Африке. А у нас сегодня лицензию получает медицинская организация. Это то же самое, что и права на вождение автомобилем выдаются самому автомобилю, понимаете? У нас врач исключен из принимаемых решений в стране. Он — исключенное звено из здравоохранения, которое по сути — в подчинении чиновников. У него нет своего права, он все время у кого-то на работе», — говорит Фирстов.
По мнению депутата, персональная лицензия позволит врачам не только работать, не оглядываясь ни на кого, но и стоять за своего пациента до конца.
Знали ли вы, что на детей до трех лет можно получить некоторые лекарства бесплатно? Об этом и о других случаях, когда положены льготные лекарства, вы узнаете в нашем новом материале. pic.twitter.com/D3kAK9HJPf— Государственная Дума (@dumagovru) August 12, 2020
В августе член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Москве Юрий Жулев инициировал реформу выдачи льготных лекарств. Он призвал выдавать льготные лекарства гражданам на основании хронических или угрожающих жизни заболеваний. Сейчас россияне могут претендовать на получение льготных медикаментов только в том случае, если им присвоен статус инвалида.
В беседе с «Политикой Сегодня» директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов отметил, что до Жулева подобную идею уже высказывали, в том числе и на уровне Министерства здравоохранения РФ, однако она так и не получила развития. По его мнению, чтобы в системе предоставления льготных медикаментов действительно начали происходить изменения, нужна «политическая воля сверху».
12 сентября стало известно, что Минздрав РФ сообщил о намерении сократить планируемые закупки лекарства от гемофилии (болезнь, при которой нарушена свертываемость крови ). Ведомство разослало в регионы письмо, что закупать его крайне дорого. Речь идет о препарате «Эмицизумаб» швейцарской компании Roche. Его получат только 195 человек из 500 нуждающихся.
В среду, 16 сентября, Минздрав РФ заявил, что внимательно изучит инициативу члена Общественной палаты и руководителя проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева об ограничении продажи алкоголя в новогодние праздники, если она поступит в ведомство. Кроме того, в министерстве отметили, что сокращение продажи алкоголя снижает его потребление и приводит к уменьшению смертности населения.
В РФ хотят сократить продажу алкоголя в новогодние #праздники до 4 часовhttps://t.co/3eTJyzM4gU#алкоголь #Мурашко #Новыйгод #праздники #продажа #Россия #Хамзаев pic.twitter.com/SBqmgG9WI9— Cобытия дня в России (@smnewsru) September 16, 2020
«Политика Сегодня» обсудила инициативу с депутатом Госдумы Геннадием Онищенко. Он заметил, что Хамзаев «мыслит в правильном направлении», но предложил не торопиться с реализацией инициативы.