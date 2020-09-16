Кедми объяснил, почему Польша никогда не будет дружить с Украиной

После Второй мировой войны прошло уже 75 лет, однако отношения Польши и Украины сложно назвать дружественными. Военный эксперт, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми рассказал изданию Pravda.ru, почему Варшава никогда не будет пытаться наладить контакт с Киевом.

«Польша с Украиной никогда не дружила и дружить не будет! Польско-литовская шляхта не может смотреть ни на белорусов, ни на украинцев как на полноценных людей. Название Украины пошло от польского слова "окраина". Вот там, на окраине, на обочине живут какие-то примитивы. Еще Богу не так молятся», — заявил специалист.

По мнению Кедми, польская шляхта будет чувствовать себя «униженной», если Украина встанет с ней на один уровень. Варшава намерена «прибрать к рукам» не только Белоруссию, против которой сейчас направлена ее основная деятельность, но и Украину. Такая политика направлена против России, уверен военный эксперт.