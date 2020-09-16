Барбадос «оседлал» тренд Black Lives Matter и прогнал Елизавету II

Остров Барбадос, что находится на востоке Карибского моря, решил покончить со своим «колониальным прошлым». Генерал-губернатор страны Сандра Мейсон заявила, что английская королева Елизавета II, которая до сих пор является монархом в государстве, лишится своих полномочий с ноября 2021 года. Переход власти произойдет в 55 годовщину независимости острова.

«Пришло время полностью оставить позади наше колониальное прошлое. Жителям Барбадоса нужен собственный глава государства. Барбадос сделает следующий логический шаг к полному суверенитету и станет республикой уже к 55-й годовщине нашей независимости», — сказала Мэйсон.

Поздняя независимость

Название острова с португальского языка переводится, как «бородатые» (Os Barbados – порт.). Такое имя страна, по одной из версий, получила благодаря длинным корням растущих на этой земле фикусов. Первое упоминание острова датируется 1519 годом. Тогда небольшой клочок земли на своей карте обозначил генуэзский картограф Висконте Маджиоло.

Первыми жителями Барбадоса были индейцы из племени карибов. В 1500-х годах остров захватили испанские конкистадоры, которые использовали малограмотное население в качестве рабов.

В 1620-х годах захватническую эстафету перехватили британцы. С того момента до дня обретения независимости в 1966 году Барбадос находился под контролем Великобритании, являясь ее колонией. Впрочем, Лондон предоставил островитянам широкий простор для собственного политического устройства: уже в 1639 году была образована Палата Законодательного собрания, местный парламент.

После Второй мировой войны Великобритания уже не могла контролировать и удерживать все свои колонии. Поэтому в 1960-х годах начался роспуск Британской колониальной империи. Тогда же было сформировано Британское содружество наций — объединения, в которое сейчас входит туманный Альбион и почти все его бывшие колонии.

Переговоры о независимости острова начались в июне 1966. Великобритания согласилась на условия Барбадоса, и в ноябре того же года первым премьер-министром государства стал темнокожий реформатор Эррол Барроу. Официальной главой государства все же осталась королева Великобритании.

Островные тренды

В беседе с «Политикой Сегодня» кандидат исторических наук, доцент СПБГАСУ Евгений Гурьев объяснил, что решение Барбадоса окончательно «отколоться» от Великобритании связано с нынешним запросом темнокожего населения на подтверждение собственной независимости.

«Такое решение властей Барбадоса связано с движением местного политического истеблишмента. Они захотели уйти от верховенства британской королевы. Мне кажется, что это связано с тем движением, которое сейчас процветает и в западных странах – Black Lives Matter. Это очередной пересмотр истории. Мол, у темнокожих своя история, а у белых – своя. И афроамериканцы не хотят иметь ничего общего с той историей, которую написали белые. Тем более с колониальным прошлым. Это очередная деталь в нынешней борьбе с колониализмом», — считает историк.

Гурьев напомнил, что не только в США, но и в Великобритании темнокожее население массово уничтожает памятники, которые принадлежат английским колонизаторам и работорговцам. К примеру, седьмого июня 2020 года активисты Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны» — англ.) столкнули в воду памятник предпринимателю Эдварду Колстону в Бристоле.

«Видимо волна недовольства докатилась и до Барбадоса, потому что подавляющее большинство населения там составляют афроамериканцы. Вот они и порывают с колониальным прошлым и отказываются от верховенства Великобритании. С моей точки зрения, это такая попытка местных властей оседлать политический тренд под названием Black Lives Matter», — подчеркнул эксперт.

Жители острова вряд ли почувствуют какие-то изменения, когда в ноябре 2021 года британская королева Елизавета II перестанет быть главой государства, добавил Гурьев. Британское содружество наций – это не аналог Европейского Союза, а, скорее, формальное объединение, в котором верховный суверенитет Великобритании распространяется только на сферы обороны и внешней политики.

«В теории, после ноября 2021 года представитель Барбадоса в Организации Объединенных Наций сможет высказывать позицию, которая будет отличаться от позиции Великобритании. Это единственное изменение, которое ждет остров после того, как Елизавета II потеряет там свой титул. Также Барбадос, если на него нападет какая-то страна, вынужден будет защищать себя сам. Вся мощь Британского содружества наций уже не обязаны приходить ему на помощь», — подытожил историк.

Напомним, протесты Black Lives Matter захлестнули США после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В вирусном видеоролике с места задержания видно, как один из офицеров надавил коленом ему на шею, пока на Флойда одевали наручники. Афроамериканец говорил, что не может дышать, после чего потерял сознание и позже скончался в реанимации.

С новой силой протесты разгорелись после 23 августа, когда полицейские города Кеноша семь раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот направлялся к своей машине. Правоохранители посчитали, что мужчина намерен достать оружие.