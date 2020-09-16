Украина вспоминает об экологии только перед выборами

Президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что тему экологии в стране традиционно поднимают только перед выборами. При этом системные проблемы никто не решает и не обсуждает, вместо этого внимание сосредотачивают на субъектах хозяйствования.

Для Украины, по словам Цыганок, 2020-й год оказался богатым на стихийные бедствия. Страна пережила и паводки, и сокрушительные пожары. Однако, несмотря на обещания, денег на улучшение экологической ситуации на Украине в 2021 году Кабмин не заложил.

«Это тот момент, когда мы должны пересмотреть, провести качественный мониторинг состояния окружающей среды. Ведь все те стратегии, которые сейчас пишутся, а мы видим перспективу бюджета на следующий год, природоохранной деятельности там очень мало внимания уделили. Если не сказать, что это вообще отсутствие системной работы», — разъяснила эколог.

Улучшить ситуацию можно, но для этого необходим действенный уголовный механизм для нарушителей и финансовая мотивация для предприятий с экологическим курсом. Людмила Цыганок отметила, что понадобятся деньги, но не «колоссальные суммы».

«Есть проблема с теми предприятиями, которые годами привыкли хищнически использовать природные ресурсы. Почему мы не наблюдаем больших пикетов вокруг незаконных карьеров, вырубки деревьев. То есть проблемы, которые системно и глобально влияют на целые регионы. В то же время все внимание традиционно сосредоточено на субъектах хозяйствования», — подчеркнула эколог.

Цыганок напомнила о манипуляциях на экологической тематике перед выборами. По ее словам, псевдоэксперты по экологии за деньги отбирают у Украины возможность реально решить острые проблемы окружающей среды, которые за несколько лет станут критическими.

«Только когда приходят выборы, раз в несколько лет, все государство, кажется, становится очень экологичным. Жаль, что этого не происходит системно, потому что таким образом за борьбой мы теряем возможности. А через несколько лет, возможно, уже будет поздно», — подытожила Цыганок.

Руководитель отдела НИЦ экобезопасности и природопользования Роман Третьяк добавил, что нельзя говорить об экологическом налоге или финансировании программ, если нет публичной информации о предприятиях, загрязняющих окружающую среду.