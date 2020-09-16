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18:03   16 Сентября 2020
Политика

Песков: говорить о новом саммите "нормандской четверки" пока преждевременно

Песков: говорить о новом саммите "нормандской четверки" пока преждевременно

Говорить о новом саммите в нормандском формате пока преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Однако можно подтвердить, что все участники намерены продолжать процесс урегулирования ситуации, сложившейся на Украине. Песков отметил, что должна быть проделана "домашняя работа" и реализованы договоренности, достигнутые во время предыдущего саммита в Париже.

По словам пресс-секретаря, на данный момент нельзя сказать, что мы значительно продвинулись в этом: есть желание продолжать работу, а также выполнить все предыдущие договоренности.

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Автор: Яна Либерман
#песков #саммит #нормандская четверка

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