18:03 16 Сентября 2020Политика
Песков: говорить о новом саммите "нормандской четверки" пока преждевременно
Говорить о новом саммите в нормандском формате пока преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Однако можно подтвердить, что все участники намерены продолжать процесс урегулирования ситуации, сложившейся на Украине. Песков отметил, что должна быть проделана "домашняя работа" и реализованы договоренности, достигнутые во время предыдущего саммита в Париже.
По словам пресс-секретаря, на данный момент нельзя сказать, что мы значительно продвинулись в этом: есть желание продолжать работу, а также выполнить все предыдущие договоренности.