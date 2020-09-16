Песков выразил надежду, что 2021 год будет лучше

В Кремле надеются, что 2021 год окажется более благополучным по сравнению с 2020-м. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 16 сентября.

В том числе Песков имел ввиду и эпидемиологическую ситуацию в стране. Он надеется, что 2021 год не окажется сложным для россиян.

Пресс-секретарь президента также уклонился от вопроса о вакцинации Путина препаратом "Спутник V". Во время общения с журналистами Пескова спросили о том, сделал ли российский лидер себе прививку. На это представитель Кремля ответил, что Путин сам заявит о своем намерении поставить вакцину тогда, когда он это сочтет нужным.