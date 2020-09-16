Песков сообщил, что Лукашенко не просил у Путина новое оружие

Появившиеся в СМИ некоторое время назад сообщения о том, что Александр Лукашенко просил Владимира Путина о поставках нового российского оружия, не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Уровень военно-технического сотрудничества между Россией и Белоруссией достаточно высок, а потому нет необходимости просить о каких-то дополнительных поставках нового российского вооружения. Как передает РИА Новости, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что взаимодействие стран по линии ВПК достаточно велико. Президенты РФ и Белоруссии на встрече в Сочи, конечно же, обсуждали и эту тему, но не в той формулировке, в которой ее преподнесли СМИ, отметил Песков.