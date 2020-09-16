В Кремле ответили на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин сообщит, если решит пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил на вопрос, сделал ли российский лидер прививку от коронавируса и если нет, то намерен ли он сделать это в будущем. По словам Пескова, Путин сообщит об этом в том случае, если захочет пройти процедуру вакцинации.