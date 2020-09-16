17:53 16 Сентября 2020Общество
В Кремле ответили на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин сообщит, если решит пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля ответил на вопрос, сделал ли российский лидер прививку от коронавируса и если нет, то намерен ли он сделать это в будущем. По словам Пескова, Путин сообщит об этом в том случае, если захочет пройти процедуру вакцинации.
"Если и когда он захочет, он об этом сообщит", — заявил пресс-секретарь президента РФ.