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17:53   16 Сентября 2020
Общество

В Кремле ответили на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса

В Кремле ответили на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин сообщит, если решит пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил на вопрос, сделал ли российский лидер прививку от коронавируса и если нет, то намерен ли он сделать это в будущем. По словам Пескова, Путин сообщит об этом в том случае, если захочет пройти процедуру вакцинации.

"Если и когда он захочет, он об этом сообщит", — заявил пресс-секретарь президента РФ.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #песков #вакцина #коронавирус

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