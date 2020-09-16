Художнику из США понадобилось тело Ленина

Художник из США Дэвид Датуна создает копию мавзолея и хочет поместить туда тело Владимира Ленина.

По словам художника, такой арт-объект необходим Нью-Йорку, так как жители США "устали от политики агрессивного капитализма и вынуждены всю жизнь выплачивать кредиты и не иметь свободного доступа к медицине". Датуна отмечает, что сейчас в Америке высок запрос на перемены в преддверии президентских выборов, поэтому тело Ленина и мавзолей могли бы стать самыми яркими символами перемен. За тело вождя художник готов заплатить один миллион долларов, но отметил, что может собрать сумму на выкуп в размере миллиарда.

"Сегодня атрибуты в виде мавзолея и Ленина больше нужны США, чем России. Построить второй мавзолей несложно, а вот заменить Ленина нельзя, поэтому я предлагаю его купить и готов собрать на это любые деньги", — цитирует Датуну РИА Новости.

Ранее "Царьград" сообщил, что в преддверии выборов президента США американских избирателей начали запугивать Россией.