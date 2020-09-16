Рассмотрение жалобы на продление ареста Фургала отложили до 18 сентября

Московский городской суд отложил заседание, на котором будет рассматриваться жалоба на продление ареста Сергея Фургала, до 18 сентября.

Дворец правосудия отложил рассмотрение жалобы на пятницу, чтобы бывший глава Хабаровского края успел ознакомиться со всеми материалами, заявил адвокат Михаил Карапетян в беседе с журналистами. По его словам, 18 сентября Фургал примет участие в заседании по видеосвязи, пишет ТАСС. Рассмотрение жалобы на арест начнется в 10:00 по московскому времени.

Правоохранители задержали бывшего главу Хабаровской области 9 июля. В тот же день Фургала доставили в Москву, где ему были предъявлены обвинения в организации нескольких убийств и покушении на жизнь человека.