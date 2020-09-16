СК РФ сообщил о продолжении расследования преступлений лейтенанта СС Лациса

Следственный комитет России продолжит дело о преступлениях бывшего депутата сейма Латвии и лейтенанта СС Висвалдиса Лациса после его смерти, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

Лацис скончался 18 апреля 2020 года. Однако уголовное дело об оправданиях преступления нацистов не будет прекращено, ответил Бастрыкин. В связи со смертью фигуранта это было бы возможным лишь по просьбе родственников, что не является реабилитирующим основанием, передает слова главы СК РИА Новости.

В 1943 году Висвалдис Лацис был призван в "Латышский легион СС". В звании унтерштурмфюрера (соответствует лейтенанту в вермахте) проходил службу в 44-м полку 19-й гренадерской дивизии СС. Он написал книгу "Латышский легион в свете истины", где пытался оправдать действия нацистских карателей на оккупированных территориях СССР. За это в 2019 году против него было возбуждено уголовное дело в России, которое теперь продолжится и после его смерти.