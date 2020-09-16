Европа создает независимый интернет ради избавления от влияния США
Европа встала на путь создания независимого интернета, чтобы избавиться от американского влияния, считает политолог Юрий Самонкин.
Представители Еврокомиссии заявили, что они намерены вложить 8 млрд евро в производство суперкомпьютеров, которые обеспечат им "цифровой суверенитет". По мнению Самонкина, Европа приняла решение о независимом интернете после заявлений американской администрации о том, что они прослушивали телефон канцлера Германии Ангелы Меркель, передает Nation News.
Еврокомиссия осознает последствия политики США и понимает, что американцы используют их для достижения своих целей. Политолог отметил, что Россия уже активно работает в направлении "цифрового суверенитета".
"Они прекрасно понимают, что находятся в американской зоне риска, и США хотят использовать Европу", — рассказал Самонкин.
Политолог сообщил, что Яндекс уже обгоняет американские корпорации, а к 2035 году все экономические системы перейдут на отечественные хостеры.