Чешскую прессу возмущает ложь Запада про «отравление» Навального

Запад продолжает повторять ложь о том, что российский блогер Алексей Навальный якобы был отравлен боевым отравляющим веществом «Новичок», в расчете на то, что после ста повторений все, наконец, поверят в этот абсурд.

Об этом в среду, с возмущением пишет чешское издание «Хало новины», напоминая о своем же материале, который вышел в минувшую пятницу и полностью разоблачил насаждаемый миф об отравлении Навального ядом из группы «Новичок».

«Ведь если бы это было так, его уже не было бы среди живых», — говорится в материале.

Там же отмечается, что на чешском телеканале TV Nova выступал некий специалист, который говорил, что дозу «Новичка» можно рассчитать таким образом, чтобы жертва на некоторое время была нейтрализована, но выжила. Но при этом многие иностранные эксперты считают такие заявления полной ерундой.

В частности, об этом говорит профессор Леонид Ранк – один из ученых, участвовавших в разработке «Новичка». Он очень кстати напомнил, как разворачивалась первая серия истерии вокруг этого отравляющего вещества и его первых «жертв» — Сергея и Юлии Скрипалей, якобы отравленных в британском Солсбери, но в итоге все же выживших. Тогда британцы в костюмах химзащиты сожгли все, что было в доме Скрипалей – мебель, одежду – объяснив свои действия тем, что остатки «Новичка» могут погубить целый отряд.

Однако теперь, в случае с Навальным, приходится напоминать, что никто из людей, сопровождавших его в поездке, когда блогеру внезапно стало плохо и он впал в кому, не пострадал. Также никто из пассажиров, летевших с Навальным в самолете, а также никто из врачей, оказывавших ему первую помощь, не только не погиб от отравления, но и не почувствовал себя плохо, хотя никто из них, конечно, не использовал защитных костюмов.

«Супругу Навального пустили к нему в обычной маске. Другой защиты не потребовалось. Разве не странно?! – продолжает перечислять все нестыковки чешское издание. — В самолете Навальный вел себя нормально, ходил по салону, и все было ОК, а потом ему внезапно стало плохо. Будь там «Новичок», такого бы не было. Он быстро скончался бы (вместе со многими другими)».

По мнению профессора Ринка, причиной плохого самочувствия Навального стал приступ панкреатита, так как у блогера уже давно были проблемы с поджелудочной железой.

Также версию об отравлении Навального «Новичком» опровергает и химик Игорь Никулин, который уверен, что в самолете вообще не было никакого отравляющего вещества.

«Если бы кто-то обрызгал им жертву, в течение десяти минут отравились бы все, кто был на палубе самолета. Но все пассажиры покинули борт живыми и здоровыми!», — приводит издание слова Никулина.

Но ложь про «отравление» продолжает повторяться западными политиками и прозападной прессой раз за разом, и ее будут повторять, до тех пор, пока в «Новичок» не поверят. А потом еще, возможно, воспользуются этой ситуацией, чтобы отказаться от достройки российского газопровода «Северный поток-2» в Германию, ведь именно с этой целью «кто-то за океаном» и затеял всю эту историю, заключает «Хало новины».

Напомним, блогер Алексей Навальный почувствовал недомогание 20 августа на борту самолета во время авиаперелета из Томска в Москву. Экипаж самолета принял решение совершить экстренную посадку в Омске, где Навального, впавшего к тому моменту в кому, госпитализировали в местную токсикореанимацию.

Омские врачи на протяжении двух суток боролись за жизнь блогера, проводя одновременно исследования, чтобы выяснить причину ухудшения состояния его здоровья.

Через два дня Навального специально выделенным для этого медицинским бортом отправили на лечение в Германию, в берлинскую клинику «Шарите», врачи которой сначала заявили, что пациент был отравлен некой субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы, что повлекло за собой нарушение обмена веществ. А спустя некоторое время немецкое правительство, со ссылкой на лабораторию спецслужб, заявило, что Навального отравили ядом из группы боевых отравляющих веществ «Новичок». При этом власти ФРГ на самом высоком уровне потребовали от России найти и наказать виновных в «отравлении» блогера.

На прошлой неделе, как сообщили медики клиники «Шарите», Навальный пришел в себя, начал узнавать окружающих, разговаривать, и даже вспомнил события, предшествовавшие его «отравлению». В начале текущей недели из Германии сообщили, что блогер чувствует себя хорошо и намерен вернуться в Россию, чтобы продолжить на родине свою деятельность.

При этом сам Навальный опубликовал на своей странице в Instagram фото, где он сидит на больничной койке, его обнимает жена, оба они без защитных масок. Комментируя это фото многие медики и эксперты отметили, что состояние Навального указывает на то, что «Новичком» в истории с его «отравлением» и не пахнет, а возможно не было и самого отравления.