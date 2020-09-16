Мисмари раскрыл подробности антитеррористической операции ЛНА на юге Ливии

Официальный представить ЛНА выступил на конференции с подробностями антитеррористической операции на юге североафриканского государства.

Конференция, посвященная ликвидации экстремистов ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), прошла в районе города Сабха. На ней выступил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари, раскрыв подробности антитеррористической операции на юге Ливии.

Как сообщает ФАН, бойцы зафиксировали ячейку ИГ районе Абд аль-Кафи. Информации об их уровне подготовки и количестве было недостаточно. Джихадисты оказали сопротивление ЛНА и столкновение длилось более 7 часов. Известно, что девять террористов ИГ были нейтрализованы.

Силы ЛНА изъяли не только огнестрельные оружия у джихадистов, но и их телефоны с компьютерами для дальнейших исследований. По словам Мисмари, ликвидация ячейки ИГ в районе Абд аль-Кафи является далеко не первой успешной операцией ЛНА на юге североафриканского государства.