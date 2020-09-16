17:34 16 Сентября 2020Политика
"Единая Россия" получила две трети замещаемых мандатов на выборах
Две трети замещаемых мандатов получила партия "Единая Россия" по итогу прошедших выборов. Об этом рассказал секретарь генерального совета Андрей Турчак.
Заседание президиума генсовета "Единой России" состоялось в среду. Средняя явка в единый день голосования достигла отметки в 43,06%, отметил Турчак. Голосование стартовало 13 сентября. В этот день начались свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 регионах России.