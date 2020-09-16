Боярский встал на защиту кошельков курильщиков

Предложение Минфина повысить акцизы на табачные изделия не смогут побудить курильщиков бросить пагубную привычку, но ухудшит их финансовое положение. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» высказал депутат Госдумы Сергей Боярский.

Ранее Минфин предложил резко (на 20%) повысить ставки акциза на сигареты, в том числе электронные, с начала 2021 года. В результате пачка сигарет подорожает минимум на 20 рублей. Такой мерой ведомство рассчитывает покрыть расходы бюджета в непростой экономической ситуации, вызванной пандемией COVID-19. В совете по борьбе с табаком при Минздраве РФ считают, что инициатива Минфина поможет курильщикам отказаться от вредной привычки.

Сергей Боярский усомнился в доводах представителя Минздрава.

«Я думаю, это очень маловероятно, что именно из-за этого [повышение цены на сигареты] человек принимает решение об отказе от табака. Конечно, если сигареты будут дорожать, это сильно ударит по кошельку среднестатистического курильщика. Я не считаю, что это здорово. Я слышал об этой инициативе, я не знаю будет ли она поддержана», — поделился собеседник ПС.

Боярский напомнил о 1990-х годах, когда реклама табачной продукции была популярна, и россияне законным путем приобрели вредную привычку. Политик уверен, что методы борьбы с этой зависимостью не совсем корректны. Закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" также пока существенно не сократил потребление табака, утверждает парламентарий.

Сам Сергей Боярский не курит, но уже не в первый раз выступает в защиту прав людей с этим пристрастием. Ранее он предлагал вернуть в аэропорты курилки. Но проект в парламенте не одобрили. Зато идею депутата горячо поддержал его отец — народный артист РФ, сопредседатель движения «За права курильщиков» Михаил Боярский.

«У нас 40 миллионов человек курит, — утверждает Боярский-младший. — Далеко не все из них готовы к повышению сразу на 20%. Я прогнозирую рост и всплеск черного рынка табака, как возили, так и возят, через наши границы странами ЕврАзЭС (Евразийское экономическое сообщество), СНГ. Курильщики тоже пострадали, наравне со всеми остальными от пандемии коронавируса. И, сидя дома на самоизоляции, точно меньше курить не станешь. Поэтому вопрос, как минимум требует стороннего изучения».

По данным Росстата, ежедневно курят 22,5 % россиян, 4,8 % опрошенных делают это периодически. Больше всего потребителей табака в возрастной группе от 40 до 49 лет — 32,5%. В возрасте от 30 до 39 лет курят 29,9%.