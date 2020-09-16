Пригожин обещает помочь, если Навальный к нему обратится

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин заявил, что окажет помощь блогеру Алексею Навальному, если тот к нему обратится.

Компания "Конкорд" опубликовала ответ Пригожина изданию "Правда.ру" на запрос о возврате денег немецкой клиникой Сharite, где сейчас находится блогер. Напомним, Евгений Пригожин пожертвовал миллион рублей на лечение блогера Алексея Навального. 16 сентября стало известно, что Charitе вернула деньги.

Журналисты издания попросили предпринимателя прокомментировать ситуацию. Также они поинтересовались, планирует ли Пригожин и дальше оказывать финансовую помощь Навальному.

"Думаю, что немцы пытаются разрушить наши близкие отношения с Лешенькой. В простонародье это называется "безответная любовь". Хотя очень странно, потому что такого рода отношения двух мужчин для либералов являются нормой", — иронично отметил Пригожин.

Бизнесмен добавил, что блогер уже здоров, судя по его виду на фотографиях.

"Что касается моей дальнейшей помощи Навальному в лечении, то, судя по его похорошевшему виду на фотографиях, он уже вполне здоров и обновлен. Можно сказать, Навальный стал "новичком". Но если он попросит, конечно, я ему помогу", — резюмировал предприниматель.

Напомним, Евгений Пригожин 1 сентября перевел 107 тысяч рублей на счет Сharite для оказания медицинских услуг блогеру Алексею Навальному. Спустя некоторое время клиника отчиталась о тратах, и бизнесмен снова поддержал Навального финансово и перевел еще миллион рублей. По предварительным подсчетам, этой суммы должно хватить до окончания лечения Навального в ФРГ.