Мишустин: иностранцам с родственниками в России упростят получение виз

Туристы, чьи родственники являются российскими гражданами, смогут в упрощенном порядке оформить заявление на визу на посещение РФ до одного года. Соответствующее заявление сделал глава кабмина Михаил Мишустин.

Правительство РФ с 16 сентября упростит порядок оформления обыкновенных частных виз и порядок пребывания на территории страны близких родственников россиян, подчеркнул российский премьер. Речь идет об их супругах, сестрах, братьях, бабушках, дедушках, внуках и родителях.

Подать заявление о получении упрощенной визы можно будет на основании обычного письменного заявления гражданина РФ. Об этом сообщает агентство ТАСС.