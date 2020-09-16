Заслуженный врач РФ выступила против гомеопатических препаратов

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко разъяснила, почему не поддерживает продажу гомеопатических препаратов.

«Я сама не склонна поддерживать гомеопатию, поэтому любые БАДы, которые не имеют доказанной эффективности, не должны распространяться. В каждой медорганизации есть регламент, запрещающий продвижение таких препаратов. Все другие случаи — мера ответственности органов полиции. Если БАДы продает аптечная организация, то действительно имеет место запрет на продажу», — сказала член СФ.

Татьяна Кусайко, выступая на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот», также объяснила, почему россияне выбирают поликлинику, а не врачей.

«Пока врач не будет субъектом права, вопросы, которые есть, они будут подниматься. Наличия сертификата, если он работает в медицинской организации, казалось бы, этого достаточно. Но, если мы говорим об ответственности, то лицензирование может приниматься на законодательном уровне. Вопрос о признании врача субъектом права стоит на повестке дня», — сказала член СФ.

Медицина невозможна без современных препаратов, продолжила Татьяна Кусайко, выступая на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот». Поэтому разрабатываются пути по снижению цен на лекарства.

«Есть эксперты, которые оценивают стоимость инновационных препаратов. Некоторые лекарства снизились в цене. Мы не можем игнорировать нормы, которые важны для пациентов, но мы имеет полную возможность развивать свою фармацевтическую промышленность», — добавила врач.

Часто пациенты жалуются на качество оказания медицинских услуг, но и врачи нуждаются в защите от жалоб. По мнению Кусайко, сейчас баланса между мнениями нет.

«Рабочая группа есть, которая работает поступательно. Период коронавирусной инфекции, когда мы слышали спасибо медикам, он очень важный. Компетентность врачей зависит от образования, но, на мой взгляд, баланса все же нет. Есть случаи, когда есть вина пациента, вина медицинского работника», — разъяснила врач.

Зампред комитета СФ по социальной политике считает, что вакцинация снижает заболеваемость инфекциями, поэтому призвала не бояться прививок от гриппа.

«Я – приверженец вакцинации. Это единственный путь снизить заболеваемость инфекциями. От гриппа нужно прививаться. Вакцинация — медицинское вмешательство, поэтому должно происходить с согласия пациента. Важно информировать пациента, зачем нужна вакцинация, что она несет за собой», — объяснила врач.

В Федеральном законе «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» прописали группы, которые обязаны прививаться, продолжила Кусайко. Однако, чтобы сделать вакцинацию принудительной, необходимо издать закон.

«Медицинский работник должен быть сторонником вакцинации, тогда его могут прививать. Я согласна, что, если медик отказывается от вакцинации, тогда он показывает непрофессионализм. Ты можешь отказаться, если есть противопоказания. А если это убеждение, то мы должны с этими убеждениями бороться», — считает врач.

Также Татьяна Кусайко призвала россиян следовать рекомендациям врачей при покупке лекарств.