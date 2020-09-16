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16:51   16 Сентября 2020
Шоу-бизнес

Корчевников рассказал о самочувствии после трепанации черепа

Корчевников рассказал о самочувствии после трепанации черепа

Ведущий программы "Судьба человека" Борис Корчевников перенес тяжелую операцию на мозге в 2015 году. Ему удалили доброкачественную опухоль мозга. Тележурналист решил рассказать публике о том, как проходило его лечение после операции.

После реабилитации и возвращения Корчевникова на телевидение, появились слухи о рецидиве его болезни. Причиной для этого стал закулисный скандал в программе "Судьба человека". Один из гостей передачи нахамил ведущему после того, как ему рассказали о правилах участия в шоу. Оказалось, что Корчевников имеет проблемы со слухом, что натолкнуло его поклонников на мысли о возвращении онкологии.

В эфире телеканала "Россия-1" телеведущий на вопрос о здоровье от одной из участниц шоу рассказал о своем бессилии во время болезни. Он признался, что после операции по удалению опухоли "ходил по стеночке" несколько недель, передает издание Дни24.

В 2015 году во время трепанации черепа Корчевникову задели слуховой нерв. Поклонники телеведущего думают, что опухоль вернулась, раз он стал хуже слышать. Корчевников никак не подтверждает эту догадку.

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Автор: Илья Романович
#онкология #опухоль #корчевников #Судьба человека

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