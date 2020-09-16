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16:44   16 Сентября 2020
Общество

В Смольном пообещали помочь суррогатным детям воссоединиться с родителями

В Смольном пообещали помочь суррогатным детям воссоединиться с родителями

Рожденные с применением суррогатного материнства дети не могут воссоединиться со своими биологическими родителями–иностранцами из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений. Вице-губернатор Олег Эргашев пообещал решить вопрос.

Заседание с представителями заинтересованных ведомств накануне провел вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев. Там обсудили проблему суррогатных детей, которых из-за пандемии не могут забрать родители-иностранцы. Он сообщил, что Северная столица впервые столкнулась с такой проблемой, но в ближайшее время вопрос будет решен. Сейчас все дети находятся в детских домах, передают "Невские Новости".

Губернатор Санкт-Петербурга Беглов подписал постановление об утверждении плана по выполнению Стратегии воспитания молодежи. В городе этим займутся общественные организации.

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Автор: Руслан Неглинный
#дети #петербург #беглов #суррогатные

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