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17:17   16 Сентября 2020
Весь мир

Пушков: в европейской геополитике открыт новый «белорусский фронт»

Пушков: в европейской геополитике открыт новый «белорусский фронт»

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил о том, что Европа стала активно работать в белорусском направлении. Так, можно говорить даже о формировании нового «белорусского фронта» в европейской геополитике, который идет с Запада. Об этом сенатор РФ написал в своем Telegram-канале.

На подобную мысль Пушкова натолкнуло сообщение популярного белорусского новостного Telegram-канала NEXTA, которого журналист назвал главным сетевым «координатором» оппозиции Белоруссии. NEXTA опубликовала новость о том, что Литва собирается упростить выдачу национальных виз белорусам.

С 21 сентября для получения визы на шесть месяцев граждане Белоруссии должны лишь собрать минимальный пакет документов и подтвердить финансовые возможности — наличие средств на три месяца или обязательства юридического лица предоставить такие средства. Как подчеркнули в МИД Литвы, упрощение процедуры особенно важно для белорусских компаний, которые решили перенести свой бизнес в балтийскую республику.

Пушков: в европейской геополитике открыт новый «белорусский фронт»

«Наша цель — ускорить процедуры, чтобы можно было быстрее выдавать визы. Также департамент миграции начнет рассмотрение заявлений высококвалифицированных специалистов до их прибытия в Литву. В настоящее время самое главное — обеспечить беспрепятственное выполнение процедур», — отметила министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене.

По мнению Алексея Пушкова, это свидетельствует о том, что теперь западные страны по аналогии с Украиной нацелились и на Белоруссию.

Пушков: в европейской геополитике открыт новый «белорусский фронт»

«Ни Литва, ни Польша не намерены снижать активность на белорусском направлении, скорее, будут ее наращивать, делая ставку на прозападную часть белорусского гражданского общества. Украину уже "освоили", довели ее до ручки и состояния постоянного преддефолта — пришла пора взяться за Белоруссию», — выразил мнение сенатор РФ.

Ранее в Twitter ведущий аналитической программы «Постскриптум» написал, что происходящее в Белоруссии можно сравнить с событиями на Украине шестилетней давности. По его мнению, за этим стоят США.

«Если отвлечься от риторики и рассуждений о «свободе», то глубинный вектор происходящего в Белоруссии, Сирии, Венесуэле, Иране, Ливии, Украине и вокруг них — один: речь не о "демократии" и даже не о лучшей жизни, а о движении к глобальной унификации мира под американским началом», — написал Пушков.

В среду, 16 сентября, белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что сценарий протестов в стране готовился на Западе в течение 10 лет.

«Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее — их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты (формально независимые государства, находящиеся под политическим и экономическим влиянием другого государства — прим. ред.): Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина» — приводит слова политика агентство БелТА.

Пушков: в европейской геополитике открыт новый «белорусский фронт»

Кроме того, Лукашенко назвал Украину «форпостом политических провокаций». По его словам, тактика США и сателлитов строилась «по классическому американскому учебнику цветных революций».

«Теперь мы можем оглянуться назад и детально разобрать все этапы сценария по уничтожению нашей страны, которому мы, к счастью, не позволили реализоваться и не позволим», — добавил президент.

Литве, «уязвленной темой БелАЭС», в «сценарии» досталась роль тарана отношений с Белоруссией, добавил глава государства. Известно, что первая атомная электростанция страны находится на границе с Литвой, по поводу чего Вильнюс нередко предъявляет претензии. Ее запуск планируется 7 ноября.

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Автор: Каролина Зулкарнаева
#пушков #литва #белоруссия и запад

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