Пушков: в европейской геополитике открыт новый «белорусский фронт»

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил о том, что Европа стала активно работать в белорусском направлении. Так, можно говорить даже о формировании нового «белорусского фронта» в европейской геополитике, который идет с Запада. Об этом сенатор РФ написал в своем Telegram-канале.

На подобную мысль Пушкова натолкнуло сообщение популярного белорусского новостного Telegram-канала NEXTA, которого журналист назвал главным сетевым «координатором» оппозиции Белоруссии. NEXTA опубликовала новость о том, что Литва собирается упростить выдачу национальных виз белорусам.

Литва огласила еще одну часть плана по поддержке белорусов. Теперь гражданам Беларуси упростят получение визы на полгода — им нужно собрать минимальное количество документов и доказать, что у них есть деньгиhttps://t.co/V2biwaerhQ — RTVI (@RTVi) September 16, 2020

С 21 сентября для получения визы на шесть месяцев граждане Белоруссии должны лишь собрать минимальный пакет документов и подтвердить финансовые возможности — наличие средств на три месяца или обязательства юридического лица предоставить такие средства. Как подчеркнули в МИД Литвы, упрощение процедуры особенно важно для белорусских компаний, которые решили перенести свой бизнес в балтийскую республику.

«Наша цель — ускорить процедуры, чтобы можно было быстрее выдавать визы. Также департамент миграции начнет рассмотрение заявлений высококвалифицированных специалистов до их прибытия в Литву. В настоящее время самое главное — обеспечить беспрепятственное выполнение процедур», — отметила министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене.

По мнению Алексея Пушкова, это свидетельствует о том, что теперь западные страны по аналогии с Украиной нацелились и на Белоруссию.

«Ни Литва, ни Польша не намерены снижать активность на белорусском направлении, скорее, будут ее наращивать, делая ставку на прозападную часть белорусского гражданского общества. Украину уже "освоили", довели ее до ручки и состояния постоянного преддефолта — пришла пора взяться за Белоруссию», — выразил мнение сенатор РФ.

Ранее в Twitter ведущий аналитической программы «Постскриптум» написал, что происходящее в Белоруссии можно сравнить с событиями на Украине шестилетней давности. По его мнению, за этим стоят США.

«Если отвлечься от риторики и рассуждений о «свободе», то глубинный вектор происходящего в Белоруссии, Сирии, Венесуэле, Иране, Ливии, Украине и вокруг них — один: речь не о "демократии" и даже не о лучшей жизни, а о движении к глобальной унификации мира под американским началом», — написал Пушков.

Оппозиция Белоруссии ждет от Запада 4 млрд долл. "на реформы", а на деле выставляет счет за свержение Лукашенко, торопится назвать "цену вопроса". Хотя с Запада, кроме туманных намеков, ничего не звучит. Да если бы и звучало: на обещаниях экономику не построить. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 15, 2020

В среду, 16 сентября, белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что сценарий протестов в стране готовился на Западе в течение 10 лет.

«Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее — их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты (формально независимые государства, находящиеся под политическим и экономическим влиянием другого государства — прим. ред.): Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина» — приводит слова политика агентство БелТА.

Кроме того, Лукашенко назвал Украину «форпостом политических провокаций». По его словам, тактика США и сателлитов строилась «по классическому американскому учебнику цветных революций».

«Теперь мы можем оглянуться назад и детально разобрать все этапы сценария по уничтожению нашей страны, которому мы, к счастью, не позволили реализоваться и не позволим», — добавил президент.

Литве, «уязвленной темой БелАЭС», в «сценарии» досталась роль тарана отношений с Белоруссией, добавил глава государства. Известно, что первая атомная электростанция страны находится на границе с Литвой, по поводу чего Вильнюс нередко предъявляет претензии. Ее запуск планируется 7 ноября.