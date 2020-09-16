«Акт Навального»: бездоказательный ответ ЕС на «отравление» блогера

Наряду с «актом Магнитского», в мире может появиться и «акт Навального». Верховный представитель Европейского Союза (ЕС) по внешней политике Жозеп Боррель предложил назвать новые ограничения в адрес России из-за инцидента с Алексеем Навальным в честь самого блогера.

«Я надеюсь, что то, что произошло с Навальным, станет катализатором для всех стран-членов ЕС, чтобы они перешли от слов к делу и одобрили этот санкционный режим. По аналогии с тем, что американцы называют "актом Магнитского", мы можем ввести свой "санкционный режим Навального". Это станет хорошей возможностью подвести итоги того, что уже случилось, и сделать так, чтобы имя Навального ассоциировалось с усилиями по привлечению к ответственности тех, кто нарушает права», — сказал Боррель на сессии Европейского парламента в Брюсселе.

Сейчас Алексей Навальный находится на лечении в частной клинике Charite в Берлине. Основатель «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России иноагентом) чувствует себя хорошо во многом благодаря врачам омской городской больницы №1. Туда Навальный поступил сразу после того, как почувствовал себя плохо на борту самолета Томск — Москва 20 августа 2020 года.

На фоне этого Евросоюз едва ли сможет ввести против России серьезные экономические ограничения, рассказал «Политике Сегодня» руководитель Информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин.

«Я думаю, что они, скорее, введут точечные санкции. Действительно, они могут создать и принять так называемый "акт Навального", но он будет носить точечный характер. В него попадут несколько официальных должностных лиц, которых Евросоюз будет считать ответственными за ситуацию с Алексеем Навальным. Серьезных проблем России это не принесет, здесь нет никакого глобального значения. Это просто ухудшение фона взаимоотношений между Россией и Европой», — заявил дипломат.

По словам Топорнина, Запад пытается обвинить во всем Россию, однако сам старается не углубляться в расследование ситуации, произошедшей с главой ФБК. Позиция Москвы, как единственного виновника всех неприятностей в этой части света, вызывает у доцента МГИМО МИД РФ огорчение:

«Мне очень обидно, что Россию все время пытаются за что-то наказать. При этом, не занимаясь глубоким разбирательством и выяснением обстоятельств. Для Запада Россия виновата по определению. Если что-то негативное произошло на взгляд ЕС, то никто не ставит под сомнение виновность Москвы. Дальше уже следует привычная антироссийская риторика: иногда жесткая, иногда не очень».

Депутат Госдумы РФ Евгений Марченко подтвердил, что так называемый «акт Навального» Россия попросту не заметит. Однако стоит обратить внимание, что бездоказательная позиция Германии в вопросе «отравления» российского блогера говорит о том, что санкции, если их примут, будут выдвинуты «на ровном месте».

«Вина России не доказана, никаких разбирательств не было. Вот так огульно обвинять Россию несправедливо, Европейский Союз демонстрирует политику двойных стандартов. Если они примут санкции, то те будут основаны на пустых словах. По такому же принципу можно обвинить Москву, если кто-то в другой части света поскользнется на банановой кожуре. Это просто нелепо», — подчеркнул парламентарий.

С того момента, как Алексея Навального поместили в частную клинику в Германии, власти страны транслируют мысль об «отравлении» блогера. При этом, с 22 августа (день, когда Навального отправили санитарным рейсом из Омска в Берлин), ФРГ не предоставила ни одного доказательства своей теории. Топорнин поправил Марченко: доказательств и правда не было, но здесь ЕС и не ставит Россию на первое место.

«Сначала Ангела Меркель [канцлер Германии] заявила, что специальная лаборатория в Мюнхене нашла следы отравления. Потом они передали эти результаты лабораториям во Франции и Швеции. Те якобы подтвердили, что в организме Навального присутствуют яды. И получается так, что Германия со своей стороны считает "отравление" Навального доказанным. Они не видят смысла передавать данные России, которая пытается провести расследование, потому что сами себе уже все доказали», — объяснил специалист.

Заместитель главврача омской больницы Анатолий Калиниченко в августе сообщал, что рассматривается несколько версий резкого ухудшения здоровья Навального. Версия об отравлении не исключается, но она не основная. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что яда в организме Навального не обнаружено. Предварительная версия не изменилась — отравление психодислептиками.

«По нашим данным, отравления Навального не было. А Запад считает по-другому. Но дело в том, что западных стран много, и все они против России. Между нами и европейскими странами образовалась огромная трещина», — подытожил Топорнин.

Доказательства наличия в организме российского блогера яда - не единственное, чем не торопится делиться Берлин. Германия также отказалась предоставлять МВД РФ данные о местонахождении единственного человека, которого правоохранители не допросили после инцидента с Навальным - некую Марию Певчих.

Она находилась рядом с блогером и сопровождала его абсолютно во всех командировках, сделав лишь одно «случайное» исключение. Девушки не было в самолете Томск — Москва, когда Навальный начал чувствовать первые признаки отравления. Она не полетела злополучным рейсом, а к группе поддержки присоединилась позже, самостоятельно приехав в Омск на машине с неизвестным мужчиной.

На отсутствие доказательств в деле с «отравлением» Навального указал даже американский лидер Дональд Трамп. В отличие от своего оппонента по президентской гонке, кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена, который выступил с резкой критикой в адрес России, 45-й президент США взвешенно обозначил, что делать выводы, пока «отравление» не доказано, не стоит:

«Я точно не знаю, что произошло. Я думаю, это трагично, это ужасно, этого не должно происходить. Но у нас еще нет никаких доказательств».

Судя по риторике Германии, и не будет.