Американец "подарил" выигрышный билет гнавшимся за ним полицейским

Сорвавший джекпот в лотерею злоумышленник разыскивается полицией американского округа Чероки. Об этом говорится в отчете местных правоохранителей.

Патрульные города Кантон остановили водителя за нарушение ПДД, однако тот просто выбежал из машины и скрылся в неизвестном направлении, пишет UPI. Обыскав транспортное средство, полиция нашла выигрышный лотерейный билет.

Сумма выигрыша составила 100 долларов США (7,5 тысячи рублей), уточнили правоохранители. Сообщение об обнаружении билета они разместили на своем официальном портале в Facebook, после чего публикация получила статус вирусной.

Американский художник захотел выкупить тело Ленина ради мавзолея в США. Об этом сообщает телеканал "360".