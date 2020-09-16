Китайские СМИ оценили возможности российского «Охотник»

Новый российский тяжелый ударно-разведывательный беспилотник «Охотник» демонстрирует собой настоящий технологический прорыв российского военно-промышленного комплекса.

Об этом с восторгом пишет ведущее китайское издание «Жэньминь жибао», отмечая, что российский дрон, выполненный по стелс-технологиям, не просто способен выполнять функции разведки и нападения, но при использовании его как беспилотного ведомого истребителя Су-57 позволяет создать новую модель воздушного боя.

Как отмечают китайские эксперты, «Охотник» существенно увеличивает разведывательные возможности российского истребителя пятого поколения, а установленное на беспилотник вооружение позволяет не рисковать потерей пилотируемого самолета.

История создания нового беспилотника началась в 2005 году, когда ОДКБ имени Макояна приступило к созданию среднего ударного беспилотника «Скат», который должен был быть построен по схеме «летающее крыло», и иметь сниженную радиолокационную заметность и два внутренних ракетных отсека. Концепция «Ската» была представлена на МАКС-2007, однако затем проект заморозили, а имеющиеся наработки вместе с технологиями новейшего истребителя пятого поколения Су-57 использовали для создания тяжелого многоцелевого беспилотника С-70 «Охотник».

Часть технологий для С-70 конструкторы позаимствовали у Российской самолетостроительной корпорации «МиГ», а часть у как раз созданного к тому времени первого прототипа Су-57. Также один из прототипов истребителя пятого поколения был выделен под программу испытания «Охотника».

Контракт на создание высокоскоростного ударно-разведывательного дрона российское Министерство обороны предложило Опытно-конструкторскому бюро Сухого, а сам летательный аппарат был собран на авиазаводе имени Чкалова в Новосибирске.

В результате, С-70 «Охотник» представляет собой беспилотный летательный аппарат с турбореактивным двигателем АЛ-31Ф, построенный по схеме «летающее крыло». В будущем «Охотник» планируется оснастить более совершенным двигателем АЛ-41Ф, но и сейчас дрон имеет прекрасные летные характеристики. В частности, дальность его полета составляет пять тысяч километров, а при необходимости он разгоняется до 1,5 Махов.