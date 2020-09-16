Супруга Петра Порошенко идет в депутаты Киева

Супруга экс-президента Украины Марина Порошенко возглавила список кандидатов от "Европейской солидарности" в городской совет Киева. Об этом объявили на съезде партии.

Женщина дала комментарий, в котором сказала, что она не чувствует себя политиком, но очень любит страну. Ей не безразлично, что будет с Украиной. После избрания она собирается заняться социальными проблемами города, сообщают СМИ.

Экс-глава Украины Петр Порошенко считает, что его жена будет лучшим депутатом Киевского Совета. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Председатель партии "Европейская солидарность" обещает, что Марину будет поддерживать патриотическая и профессиональная команда.

Выборы запланированы на 25 октября. Процесс продвижения кандидатов начался с 15 сентября и продолжится до 24 сентября.