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16:08   16 Сентября 2020
Общество

Россельхознадзор анонсировал производство вакцины от COVID-19 для животных

Россельхознадзор анонсировал производство вакцины от COVID-19 для животных

Противокоронавирусный препарат, предназначенный для животных, начнут производить в октябре этого года. Об этом рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Сейчас вакцина уже проходит испытания, подчеркнул он. В следующем месяце российские специалисты выйдут на производство экспериментальных образцов препарата.

Вдобавок к этому, представители ведомства в дальнейшем будут смотреть на наличие запросов на покупку продукции от покупателей. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Последнюю информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Данные на сайте проекта обновляются каждые 24 часа.

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Автор: Борис Нестеров
#вакцина #коронавирус #covid19

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