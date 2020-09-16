16:08 16 Сентября 2020Общество
Россельхознадзор анонсировал производство вакцины от COVID-19 для животных
Противокоронавирусный препарат, предназначенный для животных, начнут производить в октябре этого года. Об этом рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Сейчас вакцина уже проходит испытания, подчеркнул он. В следующем месяце российские специалисты выйдут на производство экспериментальных образцов препарата.
Вдобавок к этому, представители ведомства в дальнейшем будут смотреть на наличие запросов на покупку продукции от покупателей. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Последнюю информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Данные на сайте проекта обновляются каждые 24 часа.