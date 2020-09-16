Россиян предупредили о возможном росте цен на бензин и алкоголь

После повышения акцизов на табачную продукцию стоит ожидать, что цены на алкоголь и топливо также вырастут, уверен экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин.

В России не так много подакцизных товаров: бензин, алкогольная и табачная продукция. Экономист выразил уверенность, что россиян ожидает повышение акциза на топливо, которое не зависит от определенных обстоятельств. Также возможно повышение цен на алкогольные напитки

Государственный бюджет не получит большого дохода от повышения акцизов на сигареты, так как данный налог не является бюджетообразующим, передает слова Калугина URA.RU.

Повышение стоимость табачных изделий увеличит количество контрафактных сигарет, уверен эксперт. Дальнейшее подорожание будет компенсироваться нелегально ввозимой продукцией.