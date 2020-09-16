Иммунолог разъяснил, почему страны завидуют российской медицине

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, ведущий врач иммунолог-аллерголог Георгий Викулов сообщил, что последние десятилетия отмечается гонка стран в разных сферах, в том числе в медицине.

«Несколько лет назад, когда Эбола вышла за пределы Африки, были созданы вакцины от нее. Две российские вакцины оказались самыми эффективными. Это помогло создать вакцину от коронавируса. Поэтому страны завидуют, что Россия впереди. Также показательна публикация о нашей вакцине в международном журнале The Lancet . Это говорит о том, что публикация принята профессиональным сообществом, проверена им», — сказал врач.

Георгий Викулов, выступая на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот», ответил, зачем создают несколько вакцин против COVID-19.

«В России много разработчиков. Это разные по технологии вакцины. 30 вакцин в мире из общего числа находятся в фазе клинических исследований. Это беспрецедентный случай. У нас есть предприятие, которое занимается поиском молекул для лекарств. Они из общего числа выбирают только 10%, которые подойдут для препаратов. Дай бог процент дойдет до клинических исследований», — разъяснил врач.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, рассуждая на тему конкуренции на создание вакцины в РФ, отметил, что теоретиков больше, чем практиков. Однако все решает оборудование и опыт.

Россия успешно борется с коронавирусом, но в ответ получает критику со стороны других государств. Врач считает главным, что РФ критикуют за низкую летальность от инфекции, поскольку страна заранее предприняла беспрецедентные меры для россиян.

«Первая волна еще не закончилась. Прогноз по волнам есть, мы говорили об этом в январе, это особенности коронавируса. Да, мы осенью ожидает подъем. Но говорить именно про вторую волну, это похоже на спекуляцию. Пока количество человек в мире, кто заражается, превышает количество тех, кто выздоравливает», — подытожил Георгий Викулов.