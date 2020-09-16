Российско-белорусские учения пройдут в октябре

Визит делегации Министерство обороны РФ во главе с Сергеем Шойгу в Минск имеет целью обсуждение двустороннего военно-технического сотрудничества. В рамках визита стороны договорились о проведении в октябре совместных учений.

Российско-белорусские учения "Славянское братство" еще не завершились, а президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил в октябре провести новые. Как сообщает БелТА, белорусский лидер предложил составить план совместных учений, не оглядываясь по сторонам и блюдя свои интересы. Стороны договорились провести новые военные учения в Белоруссии уже в октябре.