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15:32   16 Сентября 2020
Общество

Женщина на себе показала ужасающие последствия солнца для кожи

Женщина на себе показала ужасающие последствия солнца для кожи

Обильное принятие солнечных ванн может негативно сказаться на состоянии кожи человека. Пользователь портала Reddit показала снимок, на примере которого сделала соответствующий вывод.

Фото, размещенное девушкой, содержит сравнение кожи ее руки и ноги, пишет портал Lenta.ru. На фотографии можно заметить, что кисть руки покрылась морщинами, в то время как стопа выглядит молодо.

Публикация встретила критику пользователей, и многие усомнились в правдивости содержимого снимка. Несмотря на это, большинство юзеров согласны, что под солнцем кожа быстрее теряет свое качество.

Телеведущая Елена Малышева предупредила об опасности алоэ для кожи. Об этом сообщает телеканал "360".

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Автор: Илья Романович
#молодость #солнце #кожа

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