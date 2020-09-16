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18:03   16 Сентября 2020
Россия

Челябинский депутат выпустит два новых сборника эротических стихов

Челябинский депутат выпустит два новых сборника эротических стихов

Депутат от «Справедливой России» Ольга Мухометьярова, прославившаяся пять лет назад благодаря своим эротическим стихам, второй раз избрана в Законодательное собрание Челябинской области. Местный электорат любит светловолосого политика не только за активную гражданскую позицию, но и за умение будоражить души.

«Мужчинам очень нравится любовная лирика, — делится секретом успеха Мухометьярова. — Женщинам, наоборот, про бывших, потому что эти эмоции каждый человек в жизни переживает, а не все стихи пишут».

Депутат признается, что ее способности «даны свыше», и радуется, что попала в список российских политических деятелей с таким Божественным даром.

«Я иногда читаю свои стихи и думаю, откуда в моей голове такие прекрасные словосочетания возникают», — без ложной скромности заявляет уроженка Челябинска.

Челябинский депутат и автор эротичных стихов выпустит два новых сборника

Помимо «горячих» виршей, посвященных, по ее признанию, исключительно мужу, Ольга сочиняет произведения патриотического характера. Но ими не делится с тех пор, как уральские СМИ стали использовать творчество против поэта. И вообще удалила свою страницу с ресурса «Стихи.ру».

«Любовную лирику каждый понимает в меру своей испорченности, — отвечает журналистам депутат. — Они [уральские корреспонденты — прим.ред] воспринимают, проецируя на свои какие-то жизненные события. Это весело и забавляет». 

В ближайшее время Мухометьярова планирует выпустить два «сборничка», о чем поведала корреспонденту «Политики Сегодня». Начальник челябинки Валерий Гартунг комментировать творчество вновь избранной поэтессы не решился.

«Она политик, хороший депутат, общественный деятель, а стихи — это дело вкуса», — сказал руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия».

Челябинский депутат и автор эротичных стихов выпустит два новых сборника

По словам депутата Госдумы, у одаренного человека таланты по-разному проявляются: кто-то пишет, кто-то стихи читает, а кто-то быстро считает или бегает. Сам предприниматель признался, что рифмовать пробовал только в школе, по заданию учителя, но не задалось. Зато имел успехи в рисовании, и до сих пор без труда может изобразить не листе бумаги все, что попросят внуки.

«Мы же люди, созданные по образу и подобию Божьему, поэтому наши возможности безграничны. Это ж здорово!» — оптимистично подмечает Гартунг.

Однако критических замечаний рифмам Мухометьяровой избежать не удается. Хоть жительница Урала и финансирует два творческих конкурса в регионе, московские коллеги высказываются о ее собственных стихах довольно категорично, не видя в них ни образности, ни метафоричности, ни смысла, ни техники.

«Со Шнуром вышел бы хороший баттл, — скептично оценивает произведения политика член оргкомитета фестиваля молодой поэзии имени Филатова Александр Антипов. — Главное не называть эту дичь стихами».

Участник московского Театра поэтов убежден, что публичным людям не хватает трезвости в оценки своего творчества. 

«Эти "поэты" ничем не лучше диванных политиков», — указывает Мухометьяровой на область деятельности столичный автор. 

К слову, в политической карьере одаренный депутат тоже не собирается прыгать выше головы. Три года назад в эфире радио «Эхо Москвы — Челябинск» Ольга заявила, что к женщине-президенту российское общество еще не готово.

 

Мухометьярова впервые избралась в региональный ЗакС в 2015 году, до этого руководила колледжем экономики и управления в Златоусте. Однажды депутат подняла гей-скандал, отказавшись голосовать за включение в Общественную палату области представителя движения «Есть мнение», которое занимается профилактикой ВИЧ среди наркоманов, представителей ЛГБТ-сообщества и секс-работников.

Челябинский депутат и автор эротичных стихов выпустит два новых сборника

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Автор: Алиса Денисова
#справедливая россия #урал #челябинск #гартунг #стихи #поэзия

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