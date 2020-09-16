Челябинский депутат выпустит два новых сборника эротических стихов

Депутат от «Справедливой России» Ольга Мухометьярова, прославившаяся пять лет назад благодаря своим эротическим стихам, второй раз избрана в Законодательное собрание Челябинской области. Местный электорат любит светловолосого политика не только за активную гражданскую позицию, но и за умение будоражить души.

«Мужчинам очень нравится любовная лирика, — делится секретом успеха Мухометьярова. — Женщинам, наоборот, про бывших, потому что эти эмоции каждый человек в жизни переживает, а не все стихи пишут».

Депутат признается, что ее способности «даны свыше», и радуется, что попала в список российских политических деятелей с таким Божественным даром.

«Я иногда читаю свои стихи и думаю, откуда в моей голове такие прекрасные словосочетания возникают», — без ложной скромности заявляет уроженка Челябинска.

Помимо «горячих» виршей, посвященных, по ее признанию, исключительно мужу, Ольга сочиняет произведения патриотического характера. Но ими не делится с тех пор, как уральские СМИ стали использовать творчество против поэта. И вообще удалила свою страницу с ресурса «Стихи.ру».

«Любовную лирику каждый понимает в меру своей испорченности, — отвечает журналистам депутат. — Они [уральские корреспонденты — прим.ред] воспринимают, проецируя на свои какие-то жизненные события. Это весело и забавляет».

В ближайшее время Мухометьярова планирует выпустить два «сборничка», о чем поведала корреспонденту «Политики Сегодня». Начальник челябинки Валерий Гартунг комментировать творчество вновь избранной поэтессы не решился.

«Она политик, хороший депутат, общественный деятель, а стихи — это дело вкуса», — сказал руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия».

По словам депутата Госдумы, у одаренного человека таланты по-разному проявляются: кто-то пишет, кто-то стихи читает, а кто-то быстро считает или бегает. Сам предприниматель признался, что рифмовать пробовал только в школе, по заданию учителя, но не задалось. Зато имел успехи в рисовании, и до сих пор без труда может изобразить не листе бумаги все, что попросят внуки.

«Мы же люди, созданные по образу и подобию Божьему, поэтому наши возможности безграничны. Это ж здорово!» — оптимистично подмечает Гартунг.

Однако критических замечаний рифмам Мухометьяровой избежать не удается. Хоть жительница Урала и финансирует два творческих конкурса в регионе, московские коллеги высказываются о ее собственных стихах довольно категорично, не видя в них ни образности, ни метафоричности, ни смысла, ни техники.

«Со Шнуром вышел бы хороший баттл, — скептично оценивает произведения политика член оргкомитета фестиваля молодой поэзии имени Филатова Александр Антипов. — Главное не называть эту дичь стихами».

Участник московского Театра поэтов убежден, что публичным людям не хватает трезвости в оценки своего творчества.

«Эти "поэты" ничем не лучше диванных политиков», — указывает Мухометьяровой на область деятельности столичный автор.

К слову, в политической карьере одаренный депутат тоже не собирается прыгать выше головы. Три года назад в эфире радио «Эхо Москвы — Челябинск» Ольга заявила, что к женщине-президенту российское общество еще не готово.

Мухометьярова впервые избралась в региональный ЗакС в 2015 году, до этого руководила колледжем экономики и управления в Златоусте. Однажды депутат подняла гей-скандал, отказавшись голосовать за включение в Общественную палату области представителя движения «Есть мнение», которое занимается профилактикой ВИЧ среди наркоманов, представителей ЛГБТ-сообщества и секс-работников.