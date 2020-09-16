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15:18   16 Сентября 2020
Общество

Лукашенко заявил, что к событиям в Белоруссии США готовились десять лет

Лукашенко заявил, что к событиям в Белоруссии США готовились десять лет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США и их европейские "сателлиты" вели подготовку к тем событиям, которые сейчас происходят в стране, около десяти лет.

Организаторы митингов в Белоруссии действуют согласно классическим сценариям из американского учебника "цветных революций", отметил Лукашенко. Кроме того, Украина в свое время являлась лишь форпостом для политических провокаций в сторону Белоруссии.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #белоруссия #лукашенко

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