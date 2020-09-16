Лукашенко заявил, что к событиям в Белоруссии США готовились десять лет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США и их европейские "сателлиты" вели подготовку к тем событиям, которые сейчас происходят в стране, около десяти лет.

Организаторы митингов в Белоруссии действуют согласно классическим сценариям из американского учебника "цветных революций", отметил Лукашенко. Кроме того, Украина в свое время являлась лишь форпостом для политических провокаций в сторону Белоруссии.