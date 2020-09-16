Размер выплат за отпуск в России хотят поднять с 15 до 50 тысяч рублей

Обещанный кэшбэк за проведение отпуска внутри России планируют повысить. Ранее у россиян была возможность вернуть свои потраченные средства с ограничением до 15 тысяч рублей.

Для получения кэшбэка от государства гражданам России необходимо выбрать тур на сайте мирпутешествий.рф и внести оплату с помощью карты "Мир". Ранее было заявлено, что стоимость отдыха должна составлять не меньше, чем 25 000 рублей.

До этого глава кабмина Михаил Мишустин сообщал о размере выплат от 5 до 15 тысяч рублей. Право на получение денег могли иметь путешественники, приобретавшие пакетный тур, который должен быть не короче четырех ночей.

Также правительство планирует внести в эту программу новые объекты. Ими могут оказаться места для детского отдыха и санатории.