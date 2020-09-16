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15:16   16 Сентября 2020
Общество

Пашаев споил свою бывшую жену и отобрал у нее квартиру

Пашаев споил свою бывшую жену и отобрал у нее квартиру

Экс-жена адвоката актера Михаила Ефремова рассказала о побоях, которые устраивал ее супруг. Юрист также угрожал ей убийством и рабством.

Скандальный адвокат, по словам его бывшей супруги Елены Кирсановой, угрожал сдать ее в сексуальное рабство. Женщина вступила в брак с Пашаевым, находясь в длительном алкогольном запое, затем юрист отобрал у нее квартиру. При этом москвичка начала пить, когда подселила к себе Пашаева, который стал носить в дом ящики с алкоголем.

Кирсанова и ее дочери обращались в правоохранительные органы с просьбой защитить их от угроз. Женщины были сильно запуганы, так как Пашаев утверждал, что "кормит ментов с руки", передает LIFE.

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Автор: Ирина Большунова
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