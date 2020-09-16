От Северо-Крымского канала протянут тракт водоподачи на восток полуострова

Водовод протяженностью почти 100 километров планируется построить в Крыму от Северо-Крымского канала до Керчи и Феодосии.

Об этом сообщает пресс-служба Крымского филиала Главгосэкспертизы России, отмечая, что ведомство провело проверку сметной стоимости этапа строительства водовода, и вынесло положительное заключение.

«Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого подтвердили эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство участков водовода в рамках второго этапа строительства тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи», — сообщает пресс-служба.

Также отмечается, что водовод будет проложен от расположенной в Кировском районе насосной станции до станции у водохранилища Станционное, а уже оттуда – к водопроводным очистным сооружениям в Керчи. Пропускная способность водовода, протяженностью более 93,5 километра, составит 89 тысяч кубометров воды в сутки.

Данный проект будет реализован в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.

Ранее Главгосэкспертиза провела проверку материалов обоснования инвестиций в постройку автоматизированной системы управления процессом регулировки подачи воды от Новогригорьевского, Нежинского и Просторненского водозаборов со сбросами в Северо-Крымский канал.

Напомним, Северо-Крымский канал протяженностью 400 километров был построен за десять лет с 1961 по 1971 года, и предназначался для орошения днепровскими водами засушливых районов Крыма и расположенных на полуострове сельскохозяйственных земель, а также для централизованного снабжения населенных пунктов Крыма питьевой водой.

После того, как в 2014 году жители Крыма воспользовались своим законным правом на самоопределение и в ходе демократичного легитимного всенародного референдума проголосовали за возвращение в состав России, Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, который обеспечивал порядка 90% потребностей Крымского полуострова в пресной воде.