Сатановский объяснил, почему американцы не рискнут пойти против России

Президент США Дональд Трамп, который на днях рассказал о том, как планировал ликвидировать сирийского президента Башара Асада, и как его от этого шага отговорил бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис, просто изумляет своей честностью.

Об этом в своем авторском Telegram-канале «АРМАГЕДДОНЫЧ» пишет российский политолог Евгений Сатановский, отмечая, что в данном случае простота Трампа намного хуже воровства.

«Он ведь, что на самом деле сказал? Что Америка во внешней политике — коллективный бандит. И политика эта чисто бандитская. По беспределу действуют. Ну, и как к ним после этого относиться? Договора с ними как подписывать и зачем? – пишет Сатановский. — Светоч демократии и прав человека, прости Г-ди… Гангстерский киллер это, а не светоч».

При этом, подчеркивает политолог, о намерении убить президента другой страны рассказывает не кто-нибудь, а глава Белого дома, и рассказывает совершенно спокойно, без рефлексий, хотя убивать глав иностранных государств, даже если они кому-то не нравятся, «это не по правилам». Трамп и сам никому не нравится, напоминает Сатановский, это же не означает, что его на этом основании можно ликвидировать.

Тем более, что ни сам Башар Асад, и никто в Сирии американцев не трогал, несмотря на то, что именно американцы расплодили у них в стране исламских террористов.

«Так что вопрос, говорил что, насчет идеи убить Асада, министр Мэттис президенту Трампу, что именно говорил и как это на того повлияло или не повлияло, оставим историкам. Вдруг это кому-то интересно будет, — отмечает эксперт. — Тем более, Трамп соврет, недорого возьмет. Он же американский президент. У них это принято».

Но вот, что совершенно точно, так это то, что если бы в Сирии не было российских военных, то уже давно не было бы ни самой Сирии, ни ее президента Асада, и это надо четко осознавать, добавил Сатановский.

Американцы, по его словам, не настолько глупы и не до такой степени «самоубийственные идиоты», чтобы связываться с Россией. Вопрос стабилизации ситуации в Сирии, и того, что она не потеряет свою государственность и не превратиться в территорию, где все воюют против всех, был решен в тот момент, когда президент РФ Владимир Путин решил поддержать сирийского лидера Башара Асада.