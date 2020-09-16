Сатановский объяснил, почему американцы не рискнут пойти против России
Президент США Дональд Трамп, который на днях рассказал о том, как планировал ликвидировать сирийского президента Башара Асада, и как его от этого шага отговорил бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис, просто изумляет своей честностью.
Об этом в своем авторском Telegram-канале «АРМАГЕДДОНЫЧ» пишет российский политолог Евгений Сатановский, отмечая, что в данном случае простота Трампа намного хуже воровства.
«Он ведь, что на самом деле сказал? Что Америка во внешней политике — коллективный бандит. И политика эта чисто бандитская. По беспределу действуют. Ну, и как к ним после этого относиться? Договора с ними как подписывать и зачем? – пишет Сатановский. — Светоч демократии и прав человека, прости Г-ди… Гангстерский киллер это, а не светоч».
При этом, подчеркивает политолог, о намерении убить президента другой страны рассказывает не кто-нибудь, а глава Белого дома, и рассказывает совершенно спокойно, без рефлексий, хотя убивать глав иностранных государств, даже если они кому-то не нравятся, «это не по правилам». Трамп и сам никому не нравится, напоминает Сатановский, это же не означает, что его на этом основании можно ликвидировать.
Тем более, что ни сам Башар Асад, и никто в Сирии американцев не трогал, несмотря на то, что именно американцы расплодили у них в стране исламских террористов.
«Так что вопрос, говорил что, насчет идеи убить Асада, министр Мэттис президенту Трампу, что именно говорил и как это на того повлияло или не повлияло, оставим историкам. Вдруг это кому-то интересно будет, — отмечает эксперт. — Тем более, Трамп соврет, недорого возьмет. Он же американский президент. У них это принято».
Но вот, что совершенно точно, так это то, что если бы в Сирии не было российских военных, то уже давно не было бы ни самой Сирии, ни ее президента Асада, и это надо четко осознавать, добавил Сатановский.
Американцы, по его словам, не настолько глупы и не до такой степени «самоубийственные идиоты», чтобы связываться с Россией. Вопрос стабилизации ситуации в Сирии, и того, что она не потеряет свою государственность и не превратиться в территорию, где все воюют против всех, был решен в тот момент, когда президент РФ Владимир Путин решил поддержать сирийского лидера Башара Асада.
«И вопрос того, можно ли ликвидировать Асада без ОЧЕНЬ серьезных, если не необратимых последствий для тех, кто это попытается сделать, тоже был решен. Что министр обороны США своему президенту и доложил. К вопросу о будущем Лукашенко…, — добавил Евгений Сатановский в заключение. — А то там европейцы сильно много говорить начали, украинцы, поляки и прибалты. Хотя решать-то будут не они. И не американцы. По Сирии могли бы сделать выводы».