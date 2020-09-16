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14:52   16 Сентября 2020
Политика

Сирийский Идлиб станет темой обсуждения представителей России и Турции

Сирийский Идлиб станет темой обсуждения представителей России и Турции

Делегации России и Турции приступили к обсуждению ряда вопросов по сложившейся ситуации в сирийской провинции Идлиб, сообщают источники в СМИ.

Переговоры между двумя государствами стартовали в Анкаре накануне. Основной темой обсуждения стали обстановка в Сирии и Ливии, сообщает Федеральное агентство новостей. Первая встреча состоялась в штаб-квартире министерства иностранных дел Турции. Представителями России было предложено сократить число турецких наблюдательных пунктов на территории провинции Идлиб. Однако Анкара ответила отказом, пожелав сохранить их.

С учетом этой информации, на втором раунде переговоров российские дипломаты предложили вывести часть военнослужащих Турции с северо-запада Сирии. Также предложение касалось сокращения тяжелого вооружения.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #идлиб #турция

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