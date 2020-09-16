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14:51   16 Сентября 2020
Экономика

Российский бизнес призвал отменить комиссии за досрочное погашение кредитов

Российский бизнес призвал отменить комиссии за досрочное погашение кредитов

Коммерческие банки должны отказаться от взимания комиссий за досрочное погашение кредитов. Соответствующую рекомендацию попросил разослать бизнес-омбудсмен Борис Титов, обращаясь к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной.

Предприятия сейчас стремятся досрочному погашению взятых кредитов, чтобы сэкономить на процентных платежах. Однако многие банки прописали в договорах специальные комиссии на этот случай, что очень мешает бизнесу в реализации антикризисных программ. Договориться об их отмене компаниям удается лишь в малом числе случаев, приводит объяснения Титова ТАСС.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей призвал главу регулятора рассмотреть эту проблему и наложить запрет на указанные комиссии до 1 июля 2021 года.

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Автор: Кристина Мокроусова
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