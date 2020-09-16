Российский бизнес призвал отменить комиссии за досрочное погашение кредитов

Коммерческие банки должны отказаться от взимания комиссий за досрочное погашение кредитов. Соответствующую рекомендацию попросил разослать бизнес-омбудсмен Борис Титов, обращаясь к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной.

Предприятия сейчас стремятся досрочному погашению взятых кредитов, чтобы сэкономить на процентных платежах. Однако многие банки прописали в договорах специальные комиссии на этот случай, что очень мешает бизнесу в реализации антикризисных программ. Договориться об их отмене компаниям удается лишь в малом числе случаев, приводит объяснения Титова ТАСС.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей призвал главу регулятора рассмотреть эту проблему и наложить запрет на указанные комиссии до 1 июля 2021 года.