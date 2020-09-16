Погребинский: доходы Киева от транзита газа из России увидят лишь олигархи

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что страна в 2020 году получит около двух миллиардов долларов от транзита российского природного газа.

По его словам, в новом транзитном контракте между «Нафтогазом» и «Газпромом» содержится принцип «качай или плати». По нему Россия должна платить за объемы забронированных транзитных мощностей Украины, независимо от того, осуществлялись ли физические поставки газа. Глава «Нафтогаза» подчеркнул, что в период экономического кризиса это условие поможет получить гарантированный доход от оказания транзитных услуг.

«Я думаю, в этом году цифра будет близкая к двум миллиардам долларов, приблизительно», — сказал Коболев.

Украинский политолог Михаил Погребинский в беседе с «Политикой Сегодня» отметил, что несмотря на громкие заявления властей в Киеве о больших доходах от транзита газа, рядовые украинцы не заметят положительных изменений. Тарифы на голубое топливо для граждан страны год за годом только повышаются.

«Газ, который получает Украина, она получает реверсом. Это все равно российский газ. Сейчас даже цены на электричество для украинских потребителей выше, чем во всех странах восточной Европы. У нас монополизированная система. Олигархи, которые сидят на этих ресурсах, они решают свои проблемы за счет людей, за счет бюджета», — считает политолог.

Ранее глава правления НАК «Нафтогаз Украины» отметил, что зимой суммы в платежных квитанциях за газ возрастут.

Так, стоимость кубометра голубого топлива по тарифу «Годовой» увеличится на 10%: с 4,73 до 5,24 грн (с 13 до 14,5 руб), а по тарифу «Месячный» — на 45%: с 3,24 до 4,7 грн (с 8,9 до 13 руб). Для сравнения, например, в Петербурге установленные расценки на газ — 6,5 руб (2,4 грн) за кубометр.

При этом у украинцев есть возможность зафиксировать тариф на год вперед.

«Благодаря отмене регулирования, «Нафтогаз» и газовые компании начали предлагать годовые продукты. То есть, сейчас украинский потребитель может зафиксировать себе цену на весь год и не переживать, какой она будет», — успокоил Коболев.

Причиной роста цен в компании назвали повышение стоимости газа в европейских газовых хабах, которое связано со скорым началом отопительного сезона.

Михаил Погребинский считает, что «Нафтогаз» оправдывается, а не решает вопрос.

«Конечно, повышение цен на газ для украинских потребителей — это совершенно возмутительная и непосильная нагрузка на бюджет простых украинцев. И вот эти оправдания не выдерживают никакой критики, поскольку никакого сильного или заметного роста цен, насколько я знаю, в Европе на газ нет», — подытожил Погребинский.

Украина и Россия 30 декабря 2019 года подписали пакетное соглашение о транзите газа на 2020-2024 годы с возможностью продления еще на 10 лет. Документ также предусматривал отзыв всех взаимных арбитражных и судебных исков, по которым не приняли окончательных решений, и отказ в будущем от претензий по контрактам от 19 января 2009 года.

Транзит природного газа через украинские ГТС в январе-августе 2020 года составил 34,8 млрд куб. м, что на 42% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (59,6 млрд куб. м). Несмотря на значительное снижение транзитного объема, «Газпром» полностью оплачивает забронированные мощности.