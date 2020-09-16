Вассерман объяснил, почему в мире Путину доверяют больше, чем Трампу

Жители 13 развитых стран доверяют президенту России Владимиру Путину больше, чем американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Pew Research Center.

“Pew Research Center…polled attitudes in 13 wealthy democracies…found significant decline in America’s reputation, thanks to both low opinion of Trump and the US’ difficulties in handling the coronavirus pandemic.” https://t.co/5crdR55yPU — HollandC (@RatioedAgain) September 16, 2020

В исследовании приняли участие граждане Канады, Австралии, Японии, Южной Кореи и ряда стран Европы. Респондентов расспросили об их уровне доверия к мировым лидерам и проводимой ими внешней политике.

Выяснилось, что в большей степени доверие вызывают действия канцлера Германии Ангелы Меркель (76%). 64% доверяют президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Тройку лидеров замыкает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Далее следует президент России Владимир Путин (23%) и председатель КНР Си Цзиньпин (19%). На последнем месте — Дональд Трамп (16%).

Frankfurter Allgemeine: авторитет США среди партнёров рухнул — Трампу доверяют меньше, чем Путину https://t.co/YtHKKHdbKb pic.twitter.com/fpYUayJUL4 — ИноТВ (@RT_InoTV) September 16, 2020

Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман полагает, что низкое доверие к Трампу связано не с личностью политика, а с «сильнейшим давлением» со стороны органов региональной власти штатов, под которым последний сейчас оказался.

«То, что Трампу не доверяют, вполне понятно. Во многих регионах США власть контролируют его политические противники, они же контролируют нижнюю палату парламента. Более того, даже среди его однопартийцев-республиканцев далеко не все разделяют проводимую президентом политику. Поэтому очень многое из того, что Трамп обещает, он пытается сделать, но не может, потому что натыкается на практически непреодолимые препятствия. Его словам доверять трудно не потому, что он лично плох, а потому что он поставлен в тяжелейшие обстоятельства», — сказал Вассерман в разговоре с «Политикой Сегодня».

Что касается относительно невысокого рейтинга доверия к Владимиру Путину, то это — следствие массовой антироссийской пропаганды, считает собеседник ПС.

«Насколько я могу судить, Путин может, конечно, о чем-то умалчивать, но если он о чем-то говорит, он это делает. И если он говорит что-то о действиях других, то правду. Недоверие к Путину — следствие пропаганды», — не сомневается эксперт.

Интересно, что больше всего российского лидера поддержали в Италии (37%) и Германии (31%). По словам Вассермана, с родиной Ренессанса нас объединяют очень давние культурные связи. А в случае с Германией роль играет, скорее, экономическая составляющая, в том числе, проведение газопровода «Северный поток—2».

Die Zeit: Германия хочет спасти «Северный поток-2» и предлагает США миллиардную сделку https://t.co/csNBVeg4Df — Фонтанка. Новости (@fontanka_news) September 16, 2020

«Из всех европейских стран мы больше всего взаимодействуем с этими государствами. В Германию мы поставляем природный газ, в связи с чем и пытаются сейчас объявить Навального отравленным, чтобы заблокировать расширение этих поставок. А в Италии многие политики, по большей части, хорошо относятся к нашей стране. Естественно, тамошняя пропаганда не клевещет на Россию так же активно, как польская или американская. И уровень доверия к Путину там выше, ибо нет таких явных механизмов борьбы», — объясняет собеседник агентства.

Непонятным для Анатолия Вассермана стало высокое доверие опрошенных к Меркель и Макрону. Как он заметил, выступления этих политиков зачастую совершенно не несут в себе важного посыла, за которым хотелось бы следовать.

«А вот почему верят Макрону и Каснер [девичья фамилия Меркель — прим. ред.], мне вообще не очень понятно. Понятно, что эти люди как правило не врут публично, если не считать катастрофические случаи вроде нынешнего обвинения РФ в отравлении Навального. И то Каснер не обвиняет напрямую, а только цитирует переданные ей сведения. Но главное, большая часть того, что они говорят, никак не связана с какими бы то ни было делами, то есть формально они не врут, они просто говорят бессодержательно», — констатировал Вассерман.

Аналитики из Pew Research Center отметили общее снижение уровня доверия к США в мире. Они пришли к выводу, что падение обусловлено тем, как в стране боролись с пандемией коронавируса. Америка не только обогнала все другие страны мира по общему числу заболевших (6,5 млн) и смертей (более 194 тыс.), но и проявила недостаточную активность по борьбе с COVID-19. Ранее в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» американист Владимир Брутер заявил, что Трампу помешала позиция «полного невмешательства» в период пандемии.

В конце июля телекомпания ABC и исследовательская служба Ipsos провела опрос, который показал, что около 63% американцев не одобряют политику Трампа в отношении России.