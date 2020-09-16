«Большая тройка» партий оценила претензии КПРФ к многодневному голосованию

КПРФ намерена отменить практику трехдневного голосования в России. Соответствующий законопроект подготовил депутат Госдумы от коммунистической фракции Алексей Куринный.

«Мы подготовили поправки в избирательное законодательство. <...> Законопроект, который отменяет "трехдневку", этот бестолковый марафон», — заявил парламентарий.

Закон о возможности трехдневного голосования Госдума приняла в конце июля 2020 года после удачного эксперимента по многодневному волеизъявлению граждан по поправкам к Конституции РФ. На такой шаг власти пошли, чтобы избежать массового скопления людей на избирательных участках во время пандемии коронавируса.

Муниципальные и региональные выборы в 2020 прошли по новой схеме — с 11 по 13 сентября.

Изначально задача трехдневного голосования состояла именно в создании максимально безопасных условий для голосования, подтвердил в беседе с «Политикой Сегодня» член комитета Госдумы по международным делам, депутат от фракции ЛДПР Антон Морозов. Однако позже стало ясно, что такая форма недостаточно надежна, заявил парламентарий:

«Для людей это также было удобно в том плане, что они могли прийти и проголосовать в любой удобный для них день. Но потом выяснилось, что в течение трех дней на избирательных участках происходили некоторые нарушения процесса голосования, это замечали наши наблюдатели. Я пока не могу сказать, будет ли партия ЛДПР на официальном уровне поддерживать КПРФ в этом вопросе. Возможно, мы сами будем вносить законопроект или свои поправки по трехдневному голосованию».

Алексей Куринный заявил, что его законопроект «предварительно поддержали в ЛДПР и партии «Справедливая Россия»». Антона Морозова удивила такая формулировка:

«Я, честно говоря, не в курсе его законопроекта. До меня это не дошло», — озадачился депутат.

Член Центрального совета партии «Справедливая Россия» Ольга Красильникова также услышала об инициативе КПРФ только от корреспондента ПС. По ее мнению, «разбрасываться» такими законопроектами пока рано. Для начала нужно провести расследование: действительно ли в регионах имели место нарушения избирательного процесса.

Важную роль здесь играет электронное голосование, полагает Красильникова. С 11 по 13 сентября оставить свой голос через интернет могли жители двух округов Ярославской и Курской областей (выбирали депутатов Госдумы), и двух округов в Москве (на дополнительных муниципальных выборах).

«Нужно исследовать результаты электронного голосования и проверить его объективность, действительно ли люди так голосовали. Это трудно оценить из-за электронной формы. Но мне кажется, что с такой формой нужно пожить хотя бы несколько лет, посмотреть, как она работает. За это время, скорее всего, как раз появится достойная технология проверки голосов избирателей. Если эти системы смогут доказать нарушения, то от трехдневного голосования действительно нужно будет уходить. Пока этого делать не стоит», — сообщила член Центрального совета «Справедливой России».

По мнению депутатов от КПРФ, трехдневные выборы несправедливы, поскольку «работают на правящую партию». Представитель «Единой России» Евгений Ревенко назвал странной такую оценку коллег по Госдуме.

«А в связи с чем партии "Единая Россия" выгодно трехдневное голосование? Остальные партии не участвуют в выборах? Исходя из слов Куринного, получается, что так. Россияне сами заявляли о том, что трехдневная система очень удобна для волеизъявления. Человек может выбрать подходящий для него день и отправиться на выборы хоть в пятницу, хоть в воскресенье. Плюс, это снижает риск заразиться коронавирусом, для чего такая мера и принималась», — подчеркнул заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко.

Позиция ЕР состоит в том, что процесс голосования должен быть удобен для россиян, обратил внимание парламентарий. И такую практику нужно развивать. Нарушения на выборах не могли произойти из-за наличия большого числа наблюдателей, заверил Ревенко.

«Каждая партия могла поставить на избирательные участки своих наблюдателей. "Единая Россия" выставила по два наблюдателя на каждый участок. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), нигде не было зафиксировано каких-то серьезных нарушений или даже замечаний. Кроме того, участки оборудуются камерами видеонаблюдения. Поэтому я считаю, что трехдневная форма не ставит под сомнение честность и прозрачность процедуры голосования».

Коммунисты не в состоянии мобилизовать свой электорат даже в течение трех дней, поэтому «всех собак вешают» на «Единую Россию», добавил Ревенко.

«Мы пойдем другим путем. Коммунисты высказывают постоянные сомнения по этой части. Знаете, это даже не их "позиция". Это уже какая-то "поза"», — заключил депутат Госдумы.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что грядущая федеральная кампания по выборам в Госдуму может пройти в формате дистанционного электронного голосования. Выборы в нижнюю палату парламента намечены на сентябрь 2021 года.