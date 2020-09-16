Берлинская клиника заморозила деньги на лечение Навального

Берлинская клиника Charite вернула миллион рублей, который пожертвовал на лечение блогера Алексея Навального российский бизнесмен Евгений Пригожин. Сообщение опубликовала пресс-служба компании «Конкорд» в ответ на запрос немецкого журналиста.

Немецкий портал t-online.de запросил у компании «Конкорд» подтверждение перевода денежных средств на лечение Навального в клинику Charite. В ответе пресс-службы говорится о том, что пожертвованный миллион вернули обратно. В компании предположили, что немецкая клиника, возможно, не пожелала отчитываться за траты, поэтому под предлогом санкций вернула Евгению Пригожину средства.

«Уважаемый Lars Wienand, 7 сентября Евгений Пригожин перечислил в Charité 1 миллион рублей на лечение Навального. Всё это время мы делали запросы по поводу того, получила ли клиника деньги. Ответ так и не поступил. Ваш запрос очень своевременный, потому что платеж вернули сегодня. Вероятнее всего по одной из следующих причин: первая – Евгений Пригожин находится под санкциями. Вторая – в случае получения денег, клиника должна будет ему за них отчитаться. Подробности отравления и лечения Навального Charité не хочет раскрывать перед Евгением Викторовичем. О состоянии здоровья Навального нам в настоящий момент ничего не известно. Напомним, что Евгений Викторович Пригожин – единственный человек, который, по публичным данным, отправил деньги на лечение Навального», — ответили в «Конкорде».

В компании «Конкорд» подчеркнули, что российский бизнесмен Евгений Пригожин является единственным человеком, кто публично оказал финансовую поддержку Навальному. Предприниматель уже переводил 107 тысяч рублей в начале сентября на оказание медицинских услуг блогеру, проходящему лечение в немецкой клинике. Тогда клиника отчиталась о тратах, и Пригожин решил оказать помощь еще раз.