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14:35   16 Сентября 2020
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Берлинская клиника заморозила деньги на лечение Навального

Берлинская клиника заморозила деньги на лечение Навального

Берлинская клиника Charite вернула миллион рублей, который пожертвовал на лечение блогера Алексея Навального российский бизнесмен Евгений Пригожин. Сообщение опубликовала пресс-служба компании «Конкорд» в ответ на запрос немецкого журналиста.

Немецкий портал t-online.de запросил у компании «Конкорд» подтверждение перевода денежных средств на лечение Навального в клинику Charite. В ответе пресс-службы говорится о том, что пожертвованный миллион вернули обратно. В компании предположили, что немецкая клиника, возможно, не пожелала отчитываться за траты, поэтому под предлогом санкций вернула Евгению Пригожину средства.

«Уважаемый Lars Wienand, 7 сентября Евгений Пригожин перечислил в Charité 1 миллион рублей на лечение Навального. Всё это время мы делали запросы по поводу того, получила ли клиника деньги. Ответ так и не поступил. Ваш запрос очень своевременный, потому что платеж вернули сегодня. Вероятнее всего по одной из следующих причин: первая – Евгений Пригожин находится под санкциями. Вторая – в случае получения денег, клиника должна будет ему за них отчитаться. Подробности отравления и лечения Навального Charité не хочет раскрывать перед Евгением Викторовичем. О состоянии здоровья Навального нам в настоящий момент ничего не известно. Напомним, что Евгений Викторович Пригожин – единственный человек, который, по публичным данным, отправил деньги на лечение Навального», — ответили в «Конкорде».

Берлинская клиника заморозила деньги на лечение Навального

 

Берлинская клиника заморозила деньги на лечение Навального

В компании «Конкорд» подчеркнули, что российский бизнесмен Евгений Пригожин является единственным человеком, кто публично оказал финансовую поддержку Навальному. Предприниматель уже переводил 107 тысяч рублей в начале сентября на оказание медицинских услуг блогеру, проходящему лечение в немецкой клинике. Тогда клиника отчиталась о тратах, и Пригожин решил оказать помощь еще раз.

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Автор: Борис Нестеров
#навальный #пригожин #Charité

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