Эксперт Королев оценил последствия повышения акцизов на табак

Рынок табачной продукции будет представлен меньшим ассортиментом, также возможен рост числа контрафактных сигарет на фоне повышения акцизов на табак. Об этом сообщил главный редактор отраслевого информагентства "Русский табак" Максим Королев.

Эксперт предположил, что в случае вступления данной меры в силу, российский бюджет не получит дополнительных поступлений. Королев привел в пример ситуацию, когда в прошлом году была большая индексация акцизов на табак, однако их было собрано меньше, чем годом ранее. Не исключено, что данное нововведение будет иметь подобный эффект, передает слова эксперта телеканал "360".

Возможно также, что сократится число легальной продукции, отметил он. Королев добавил: курильщики в России привыкли к ежегодному подорожанию сигарет на 20-30%, вне зависимости от индексации акцизов.

Российский Минфин ранее выступил с предложением компенсировать расходы бюджета, связанные с пандемией коронавируса, за счет повышения акцизов на табачную продукцию, электронные и обычные сигареты на 20%.