Кабмин рассмотрит назначение "Газпрома" единым оператором газоснабжения

Президент России Владимир Путин сообщил, что поручит российскому правительству проработать вопрос назначения "Газпрома" единым оператором программ газоснабжения и газификации регионов.

С инициативой о назначении газового холдинга единым оператором газификации и газоснабжения выступил глава "Газпрома" Алексей Миллер во время встречи с президентом. Путин упомянул доклад Счетной палаты, где отмечаются некоторые проблемы в синхронизации работы "Газпрома" и региональных и муниципальных властей, после чего Миллер озвучил данную идею.

По словам главы "Газпрома" реализация инициативы ускорит темпы газификации в регионах и увеличит объем финансирования субъектов в рамках бюджета на теплоэнергетику.