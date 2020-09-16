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14:18   16 Сентября 2020
Экономика

Кабмин рассмотрит назначение "Газпрома" единым оператором газоснабжения

Кабмин рассмотрит назначение "Газпрома" единым оператором газоснабжения

Президент России Владимир Путин сообщил, что поручит российскому правительству проработать вопрос назначения "Газпрома" единым оператором программ газоснабжения и газификации регионов.

С инициативой о назначении газового холдинга единым оператором газификации и газоснабжения выступил глава "Газпрома" Алексей Миллер во время встречи с президентом. Путин упомянул доклад Счетной палаты, где отмечаются некоторые проблемы в синхронизации работы "Газпрома" и региональных и муниципальных властей, после чего Миллер озвучил данную идею.

По словам главы "Газпрома" реализация инициативы ускорит темпы газификации в регионах и увеличит объем финансирования субъектов в рамках бюджета на теплоэнергетику.

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Автор: Ирина Большунова
#владимир путин #газпром #алексей миллер

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