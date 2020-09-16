14:18 16 Сентября 2020Экономика
Кабмин рассмотрит назначение "Газпрома" единым оператором газоснабжения
Президент России Владимир Путин сообщил, что поручит российскому правительству проработать вопрос назначения "Газпрома" единым оператором программ газоснабжения и газификации регионов.
С инициативой о назначении газового холдинга единым оператором газификации и газоснабжения выступил глава "Газпрома" Алексей Миллер во время встречи с президентом. Путин упомянул доклад Счетной палаты, где отмечаются некоторые проблемы в синхронизации работы "Газпрома" и региональных и муниципальных властей, после чего Миллер озвучил данную идею.
По словам главы "Газпрома" реализация инициативы ускорит темпы газификации в регионах и увеличит объем финансирования субъектов в рамках бюджета на теплоэнергетику.